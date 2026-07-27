• “Usted ya va de salida”

Nos dicen que si hubiera un concurso de insensibilidad habría que darle el triunfo a la presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez Jiménez, quien el fin de semana apareció en un video en el que se le escucha decir y descalifica a un adulto mayor que la cuestiona por afectaciones a una carretera. “Sí, señor, pero usted ya va de salida”, señala la alcaldesa al micrófono como para tratar de minimizar los argumentos de uno de sus interlocutores, y luego agrega: “Hay que cuidar a los jóvenes”. Esas expresiones, nos comentan, de inmediato generaron otras de desaprobación y hasta rechiflas entre quienes se encontraban alrededor de la morenista. “¡No, no lo ofenda! ¿Y usted cómo sabe que ya va de salida?” Como era de esperarse, las críticas en las redes no se hicieron esperar. Usuarios condenaron el episodio. Otros aprovecharon para raspar al partido por el cual llegó Mari Luz al poder, y aseguraron que por cosas como ésas “Morena ya va de salida”.

• Ven bici y se les antoja viaje

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Nos cuentan que el podio alcanzado por el joven ciclista Isaac del Toro en el Tour de Francia abrió una competencia paralela en México. Y no por seguirle los pasos en la montaña en las rutas más demandantes, sino en ver quién se sube primero a la bicicleta del orgullo nacional. Tiene sentido y es totalmente lógica la felicitación que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, atrás de ella de inmediato se formó un pelotón político, uno que poco pedalea, pero que siempre busca el modo de llegar a tiempo para la fotografía y para colgarse las medallas ajenas. Cosa de echarse un clavado y no tan profundo a las benditas redes. Es de esperar que pronto aparezcan funcionarios y personajes que jurarán haber seguido la carrera completa del atleta y hasta quienes descubrirán una antigua pasión por el deporte sobre dos ruedas. Isaac llegó al podio con disciplina, talento y miles de kilómetros en las piernas. Los demás intentarán alcanzarlo con un mensaje en redes y oportunismo aceitado. En esa especialidad, varios llevan años entrenando, nos comentan. Uf.

• Bárcena reparte juego y coscorrones

Y hablando de las benditas redes, quien anda ahí metidísima, respondiendo a unos y tratando de dar coscorrones a otros es la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, nos aseguran. Y es que el sábado pasado la arrobaron en un mensaje del colectivo Conibio Global que da seguimiento al caso de la basura espacial que arroja la empresa Space X en aguas mexicanas. “Han explotado tres propulsores… nuestro objetivo, al estar aquí, es evitar que el propulsor sea explotado en México”, señaló un vocero de la agrupación en un video en el que varios activistas aparecen sobre una embarcación mientras al fondo se eleva uno de los cohetes de la empresa de Elon Musk. La respuesta de la funcionaria, el mismo sábado, pero en la noche, fue: “Estamos en eso. Profepa está en el lugar. Necesitamos que SRE regule estos incidentes en la frontera”. Ayer otra usuaria que pidió que no la molestaran “porque está ocupada organizado bodas”, le respondió que ya basta. “Sigues reproduciendo una mentira y una difamación que un periodista deshonesto publicó con información incompleta”.

• Jalones de orejas

Nos comentan que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decidieron mostrar ayer algunas sanciones aplicadas a funcionarios públicos. En total fueron 13 y abarcan a 13 dependencias del Gobierno federal. Entre ellas se encuentran el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Salud. El problema, nos hacen ver, es que las faltas exhibidas no fueron graves y los castigos contra los responsables apenas alcanzaron para amonestaciones e inhabilitaciones de hasta tres meses. Al parecer lo que muchos esperaban dado el tono del golpe institucional era algo un tanto más fuerte, porque, a su juicio, de lo que se rindió informe fue de una especie de jalón de orejas y no la captura de “peces gordos”. Por lo pronto, de acuerdo con el comunicado, “las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si no lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas”. Ahí el dato.

• ¿Qué sigue sobre el examen de la UNAM?

Y de lo que habrá que estar pendientes esta semana es de las decisiones que siga tomando la Universidad Nacional Autónoma de México —que hoy reinició labores— en torno a su proceso de admisión de licenciatura, luego de que diversos análisis estadísticos dieran cuenta de que no pocos aspirantes habrían recurrido a trampas para aumentar sus puntajes y con ello garantizarse un lugar en la máxima casa de estudios. Es sabido que ésta fue la primera vez que la UNAM realizó su examen en línea. Su intención era loable, porque abarataba el costo de la aplicación de la prueba; sin embargo, lo que ocurrió, según la revisión de los resultados de las pruebas, es que una cantidad hasta ahora indeterminada de aplicables pudo haber tenido alguna especie de ayuda. En los últimos días se han venido sumando voces de expertos en materia de educación superior que se han pronunciado porque se repita la prueba. A estas hay que agregar las de la Iglesia católica que ayer pidió a su feligresía apartarse de lo que llamó “la cultura del atajo” que antepone el éxito y el engaño a la verdad y a la honestidad. Pendientes.

• INE, como la FIFA con Messi

Y a otros a los que se les están acumulando las presiones para tomar decisiones sobre un asunto por demás polémico es a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes la semana pasada pospusieron definir reglas para tratar de atajar la promoción de políticos que contienden en procesos internos de partidos. Nos cuentan que el hecho de que algunos consejeros opten por patear el bote está incomodando, sobre todo, a los partidos de oposición, ya que, es sabido, son los procesos de la 4T los que más movimiento de aspirantes están generado y por ende los que más ventaja pueden obtener de su propia promoción. Bueno, ya la cosa está escalando de tal forma que el vocero de los diputados del PAN, Federico Döring comparó el trato que el INE le da a Morena con el que la FIFA parecía darle al futbolista Lionel Messi, pues no importaba el tamaño de patadas que el 10 daba, porque al final no se las marcaban. ¿Qué tal?