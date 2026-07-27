Bárcena reparte juego y coscorrones

Y hablando de las benditas redes, quien anda ahí metidísima, respondiendo a unos y tratando de dar coscorrones a otros es la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, nos aseguran. Y es que el sábado pasado la arrobaron en un mensaje del colectivo Conibio Global que da seguimiento al caso de la basura espacial que arroja la empresa Space X en aguas mexicanas. “Han explotado tres propulsores… nuestro objetivo, al estar aquí, es evitar que el propulsor sea explotado en México”, señaló un vocero de la agrupación en un video en el que varios activistas aparecen sobre una embarcación mientras al fondo se eleva uno de los cohetes de la empresa de Elon Musk. La respuesta de la funcionaria, el mismo sábado, pero en la noche, fue: “Estamos en eso. Profepa está en el lugar. Necesitamos que SRE regule estos incidentes en la frontera”. Ayer otra usuaria que pidió que no la molestaran “porque está ocupada organizado bodas”, le respondió que ya basta. “Sigues reproduciendo una mentira y una difamación que un periodista deshonesto publicó con información incompleta”.

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