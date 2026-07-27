Nos dicen que si hubiera un concurso de insensibilidad habría que darle el triunfo a la presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez Jiménez, quien el fin de semana apareció en un video en el que se le escucha decir y descalifica a un adulto mayor que la cuestiona por afectaciones a una carretera. “Sí, señor, pero usted ya va de salida”, señala la alcaldesa al micrófono como para tratar de minimizar los argumentos de uno de sus interlocutores, y luego agrega: “Hay que cuidar a los jóvenes”. Esas expresiones, nos comentan, de inmediato generaron otras de desaprobación y hasta rechiflas entre quienes se encontraban alrededor de la morenista. “¡No, no lo ofenda! ¿Y usted cómo sabe que ya va de salida?” Como era de esperarse, las críticas en las redes no se hicieron esperar. Usuarios condenaron el episodio. Otros aprovecharon para raspar al partido por el cual llegó Mari Luz al poder, y aseguraron que por cosas como ésas “Morena ya va de salida”.