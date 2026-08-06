Somos México se deslinda de Ángel Aguirre tras su detención

Inician con desventaja Somos Mx y PAZ rumbo a elecciones de 2027

El partido Somos México se deslindó del exgobernador Ángel Aguirre, cuya detención fue reportada este jueves al encontrarlo responsable dentro del caso sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este 6 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló de ordenar la destrucción evidencias clave para conocer qué ocurrió con los estudiantes, como lo fueron las videograbaciones en las que aparecía el autobús en el que los jóvenes viajaban.

Tras la captura, el partido difundió una breve tarjeta informativa para asegurar que el exmandatario guerrerense no milita en sus filas y no es integrante del Consejo Consultivo.

“Ángel Aguirre Rivero NO forma parte de Somos México (SomosMX) ni del Consejo Consultivo Ciudadano”, fue lo único que dijo el partido.

El consejo es un órgano dentro del partido que se compone de especialistas, académicos e incluso políticos que llegaron a militar en otros partidos, cuya función ahora es la de “ofrecer orientación estratégica, análisis y acompañamiento en temas clave para fortalecer la participación democrática en México”.

El exgobernador Ángel Aguirre Riveo no forma parte de @SomosMxMexico, aclara el partido. pic.twitter.com/M4620qlGYM — Federico Sariñana (@PikoSarinana) August 6, 2026

¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Ángel Aguirre?

La detención de Ángel Aguirre Rivero se dio como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador habría ordenado la destrucción de evidencia considerada fundamental para el esclarecimiento del caso. Entre los elementos señalados por la autoridad se encuentran videograbaciones de cámaras de seguridad en las que aparecía el autobús en el que viajaban los normalistas antes de su desaparición.

La FGR sostiene que la eliminación de ese material obstaculizó el desarrollo de las investigaciones y dificultó la reconstrucción de los hechos ocurridos aquella noche, por lo que integró dichos actos dentro de la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL