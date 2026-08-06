Lotería Nacional celebra 100 años Scouts México con sorteo Zodiaco Especial 1758

La Lotería Nacional celebra el centenario de la Asociación de Scouts de México con la emisión de un billete conmemorativo para el Sorteo Zodiaco Especial No. 1758. Este reconocimiento destaca la invaluable labor de la organización en la formación de niñas, niños y jóvenes, promoviendo valores esenciales como el servicio, la solidaridad y el liderazgo en todo el país. El sorteo, que ofrece un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie, se realizará el domingo 23 de agosto de 2026.

Este homenaje subraya la contribución de los Scouts al tejido social mexicano, forjando ciudadanos comprometidos. Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, expresó que el escultismo es una “escuela de ciudadanía” donde el ejemplo inspira y el compromiso con los demás deja una huella trascendente. Añadió que la Lotería Nacional se honra en dedicar este sorteo a la asociación.

Historia de los Scouts en México, marcada por momentos cruciales

La historia de los Scouts en México está marcada por momentos cruciales, como su apoyo en desastres naturales, la organización de centros de acopio y la participación en labores de auxilio. Miles de voluntarios han demostrado un liderazgo basado en el ejemplo y la disposición permanente de ayudar, cuidando nuestros bosques y comunidades.

La directora general del organismo, Olivia Salomón, destacó la labor formadora y ciudadana del movimiento en todo México. ı Foto: Especial.

Pedro Díaz Maya, Jefe Scout Nacional, enfatizó el compromiso del movimiento con México, destacando que cumplir cien años es una fecha muy importante. Agradeció la visibilidad que este billete brinda a una juventud convencida de que el país puede ser mejor, comprometida con la paz desde antes de su fundación formal en 1926.

Díaz Maya también señaló que la Lotería Nacional representa esperanza, pues mientras los Scouts forman a niñas, niños y jóvenes para ser personas productivas, jugar en la lotería ofrece la posibilidad de mejores oportunidades. Expresó su deseo de que la circulación del billete motive a más jóvenes a sumarse al movimiento.

Oliver Ailton Torres Pérez, un scout del grupo 10 de la provincia Cuauhtémoc, compartió que su experiencia en el movimiento le enseñó a trabajar en equipo, a confiar en sí mismo y a no rendirse. Recordó que este aniversario reúne cien años de historias, aventuras y servicio, sostenidos por generaciones que han dado continuidad a este legado.

Datos sobre el Sorteo Zodiaco Especial 1758

El Sorteo Zodiaco Especial 1758 cuenta con una bolsa repartible de 43 millones de pesos en premios. Se imprimieron dos millones 400 mil cachitos que recorrerán todo México con la insignia “100 años construyendo un mundo mejor”, buscando inspirar a las nuevas generaciones. La transmisión en vivo del sorteo será a las 20 horas por el canal de YouTube institucional de la Lotería Nacional.

El movimiento Scout, fundado en Inglaterra en 1907 por Robert Baden-Powell, llegó a México para formalizarse en 1926. El billete conmemorativo busca que más personas conozcan la labor de los Scouts y que las nuevas generaciones sigan cuidando el planeta, apoyando a sus comunidades y empleando la tecnología en favor del bien común, asumiendo el compromiso de dejar el mundo mejor de como se encontró.

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JVR