Morena investiga a Nayeli Salvatori y Grace Palomares por burla a adultos mayores en podcast

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena investiga a las diputadas de Puebla, Nay Salvatori y Grace Palomares, por las burlas a los adultos mayores que hicieron durante un podcast, las cuales provocaron indignación en redes sociales.

Así lo informó la dirigente nacional de Morena, Arianda Montiel, quien aseguró que, a su juicio, las diputadas deberían sufrir una suspensión de sus derechos, si bien el castigo lo decidirá la CNHJ.

Nay Salvatori y Grace Palomares diputada por Morena se burlan y discrimina a hombres maduros, “huelen a baúl”



Ambas se burlaron de los hombres mayores de 45 años de edad señalando que tienen “olor a viejito” y criticando sus “arrugas”



Afirmaron que la piel de los cuarentones… pic.twitter.com/P39Ch4Jytt — ArrobaNoticias (@ArrobaNoticias) August 2, 2026

En conferencia de prensa, la dirigente nacional del guinda se refirió a la difusión de un fragmento del podcast Descasadas, en donde Salvatori y Palomares, junto a otras dos invitadas, hacen una burla sobre que, cuando una persona se acerca a la tercera edad, su piel emite un olor “a baúl”.

Al respecto, Montiel Reyes informó que pidió a la CNHJ que abriera un procedimiento para que estudie el caso y proceda como lo considere pertinente.

En un episodio más de críticas a políticos, las diputadas locales de Puebla, Nay Salvatori y Grace Palomares, fueron duramente señaladas en redes sociales por bromear con que los adultos mayores “huelen a baúl”.https://t.co/IRl1khGoWb — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

“Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión. [...] Consideramos que esto debe ser sancionado. Yo respeto sus decisiones respecto a sus redes sociales, lo respeto, pero evidentemente no lo comparto”, explicó Ariadna Montiel en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, la dirigente nacional de Morena urgió a los militantes del guinda a dirigirse siempre con respeto a todas las personas, pues, aseguró, esto es parte de la lucha que representa el partido.

🚨Ariadna Montiel informó que la Comisión de Honestidad de Morena investigará a Nayeli Salvatori y Grace Palomares.



Planteó suspender sus derechos partidistas, pero la comisión tomará la decisión. pic.twitter.com/nrrftOix0K — Azucena Uresti (@azucenau) August 4, 2026

“…reiterar y hacer un llamado a todas y todos nuestros militantes a siempre dirigirnos con respeto a todas las personas, porque hemos luchado para ello. Mucha gente que nos antecedió ofreció su vida por esta lucha, así que no es trivial lo que vivimos hoy”, concluyó la dirigente morenista.

Nay Salvatori y Grace Palomares se disculpan, pero cancelan podcast

Ante la difusión masiva del fragmento del video que causó polémica, las diputadas ofrecieron disculpas públicas de manera independiente.

En un video, Palomares explicó que el fragmento está “sacado de contexto”, y que es “totalmente falso” que su intención haya sido “atacar y descalificar” a las personas de la tercera edad.

Y hablando de las diputadas morenistas, una de ellas, Nay Salvatori, ya de plano confirmó que el proyecto “Descasadas” llegaba a su fin, porque, asegura, "ya no es posible tener una charla con libertad" #JLMNoticias #Aguascalientes #Ags https://t.co/A7JHwrMTOi pic.twitter.com/EQOehFEQyr — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 4, 2026

Mientras tanto, Salvatori, aunque también se disculpó, decidió cancelar el podcast Descasadas debido a lo que, criticó, es una tendencia creciente a “distorsionar” o “sacar de contexto” declaraciones emitidas con humor.

“Lo ocurrido en los últimos días nos hizo entender algo muy doloroso: hoy, muchas veces ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad sin correr el riesgo de que sea sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar. Por eso, con mucha tristeza, pero también con mucho cariño, queremos decirles que este proyecto llega a su fin”, escribió Salvatori en una publicación en sus stories de Instagram.

El podcast Descasadas se transmitía vía YouTube y ya no hay acceso para ninguno de los episodios.

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