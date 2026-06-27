Tras la denuncia

‘Colaboraré con las autoridades’: Víctor Rodríguez Padilla sobre acusaciones de violencia familiar

El exdirector de Pemex aseguró que enfrentará el proceso como ciudadano, mientras la Fiscalía de Morelos confirmó el inicio de una investigación por presunta violencia intrafamiliar

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariana Salazar Lozada

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió este sábado su primer posicionamiento público luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agrede físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

A través de un comunicado, afirmó que colaborará con las autoridades y que atenderá el proceso fuera de cualquier cargo público.

En el documento, fechado el 26 de junio, Rodríguez Padilla señaló que decidió separarse de cualquier responsabilidad dentro de la administración pública para no interferir en las investigaciones y enfrentar el caso “estrictamente como ciudadano”.

TE RECOMENDAMOS:
El senador morenista Félix Salgado Macedonio
Proceso interno de Morena

Félix Salgado desiste de buscar la candidatura de Morena en Guerrero: ‘Son las reglas’

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia“, expresó en el comunicado.

Asimismo, pidió discreción para proteger a sus hijos y a su familia durante el desarrollo del proceso legal.

Horas después del pronunciamiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de presunta violencia familiar en contra del exfuncionario.

Tras la difusión del material, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno brindará apoyo institucional a la denunciante en caso de que decida presentar una denuncia formal.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres informó que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez Lavie para ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico, mientras que la Secretaría de Energía aclaró que Víctor Rodríguez Padilla actualmente no ocupa ningún cargo dentro del Gobierno federal.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la inauguración de planta de mosca estéril en Chiapas.
Inauguración de planta en Chiapas

Sheinbaum es una ‘aliada extraordinaria’ para EU, reconoce Brooke Rollins, secretaria de Agricultura


Google Reviews