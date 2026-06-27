‘Colaboraré con las autoridades’: Víctor Rodríguez Padilla sobre acusaciones de violencia familiar

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió este sábado su primer posicionamiento público luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agrede físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

A través de un comunicado, afirmó que colaborará con las autoridades y que atenderá el proceso fuera de cualquier cargo público.

En el documento, fechado el 26 de junio, Rodríguez Padilla señaló que decidió separarse de cualquier responsabilidad dentro de la administración pública para no interferir en las investigaciones y enfrentar el caso “estrictamente como ciudadano”.

“Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia“, expresó en el comunicado.

Asimismo, pidió discreción para proteger a sus hijos y a su familia durante el desarrollo del proceso legal.

🚨Víctor Rodríguez Padilla anuncia que se separa de cualquier cargo público (aunque según el Gobierno no se llegó a desempeñar como director del INEEL).



El ex director de Pemex asegura que atenderá el proceso como ciudadano.



Esto tras ser señalado de violencia intrafamiliar por… pic.twitter.com/c0HUrdnwqb — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

Horas después del pronunciamiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de presunta violencia familiar en contra del exfuncionario.

Tras la difusión del material, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno brindará apoyo institucional a la denunciante en caso de que decida presentar una denuncia formal.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres informó que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez Lavie para ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico, mientras que la Secretaría de Energía aclaró que Víctor Rodríguez Padilla actualmente no ocupa ningún cargo dentro del Gobierno federal.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL