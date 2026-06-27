Fiscalía de Morelos inicia investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, por presunta violencia intrafamiliar

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que inició una carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue acusado por su esposa de violencia intrafamiliar.
A través de una tarjeta informativa, la FGE informó que tomó conocimiento del video sobre “hechos posiblemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal”.
Lo anterior en referencia al video que se difundió en medios digitales, en donde se mira a quien fue identificado como el exfuncionario de Pemex presuntamente agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez.
Resultados del Tris de hoy 27 de junio del 2026. Ve aquí los números ganadores
A propósito, la FGE detalló que inició una carpeta de investigación por estos hechos, y que la actuación de la autoridad será “en pleno respeto y congruencia con las acciones a favor de una justicia eficaz para mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer”, se lee en la tarjeta informativa.
En el mismo sentido, la FGE destacó que, desde la tarde del viernes, día en que se difundió la denuncia, inició el intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, “para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima”.
“La actual administración de la Fiscalía Morelos reitera el compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y niños”, concluye la FGE en su tarjeta informativa.
Me he separado de cualquier cargo público para no interferir en investigaciones, dice acusado
En tanto, Víctor Rodríguez Padilla, acusado de violencia intrafamiliar por su esposa, aseguró que se separó de “cualquier cargo público” con el objetivo de “no interferir en las investigaciones”.
A través de una tarjeta informativa, difundida a medios de comunicación, Rodríguez Padilla aseguró que entendía “la sensibilidad de la situación”, por lo que aclaró que no está adscrito a ninguna institución pública.
Asimismo, pidió “discreción y prudencia” para él y su familia y reiteró su “absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes”.
Ayer, la Secretaría de Energía (Sener) informó que, si bien Rodríguez Padilla había sido nombrado para integrar el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la incorporación nunca se formalizó.
Te puede interesar:
- Sener afirma que exdirector de Pemex no ocupa ningún cargo público
- Claudia Sheinbaum ofrece ‘toda la ayuda’ a esposa de exdirector de Pemex tras agresión
- Secretaría de las Mujeres condena agresión contra esposa de exdirector de Pemex y ofrece acompañamiento
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am