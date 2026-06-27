Fiscalía de Morelos inicia investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, por presunta violencia intrafamiliar

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que inició una carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue acusado por su esposa de violencia intrafamiliar.

A través de una tarjeta informativa, la FGE informó que tomó conocimiento del video sobre “hechos posiblemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal”.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, anunció que se separa de cualquier cargo público y que enfrentará el proceso legal como ciudadano, tras ser señalado por presunta violencia intrafamiliar. ⚖️



Esto aunque según el Gobierno mexicano informó que no se llegó a… pic.twitter.com/b5XyDdws5w — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 27, 2026

Lo anterior en referencia al video que se difundió en medios digitales, en donde se mira a quien fue identificado como el exfuncionario de Pemex presuntamente agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez.

A propósito, la FGE detalló que inició una carpeta de investigación por estos hechos, y que la actuación de la autoridad será “en pleno respeto y congruencia con las acciones a favor de una justicia eficaz para mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

⭕ La Secretaría de las Mujeres condenó la agresión cometida por Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, contra su esposa, María Felicia Jiménez, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa el ataque, y que la víctima pidiera apoyo a la presidenta… pic.twitter.com/7yjzxK5EDO — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 27, 2026

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer”, se lee en la tarjeta informativa.

En el mismo sentido, la FGE destacó que, desde la tarde del viernes, día en que se difundió la denuncia, inició el intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, “para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima”.

🚨La Fiscalía de Morelos ya investiga a Víctor Rodríguez Padilla tras la acusación de su esposa, María Felicia Jiménez.



Jiménez publicó un video donde se ve al ex director de Pemex agredirla.



La fiscalía intercambió información con la Secretaría de Mujeres para “otorgar las… pic.twitter.com/28pAuuTgQp — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

“La actual administración de la Fiscalía Morelos reitera el compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y niños”, concluye la FGE en su tarjeta informativa.

Me he separado de cualquier cargo público para no interferir en investigaciones, dice acusado

En tanto, Víctor Rodríguez Padilla, acusado de violencia intrafamiliar por su esposa, aseguró que se separó de “cualquier cargo público” con el objetivo de “no interferir en las investigaciones”.

A través de una tarjeta informativa, difundida a medios de comunicación, Rodríguez Padilla aseguró que entendía “la sensibilidad de la situación”, por lo que aclaró que no está adscrito a ninguna institución pública.

🚨La Fiscalía de Morelos ya investiga a Víctor Rodríguez Padilla tras la acusación de su esposa, María Felicia Jiménez.



Jiménez publicó un video donde se ve al ex director de Pemex agredirla.



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Asimismo, pidió “discreción y prudencia” para él y su familia y reiteró su “absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes”.

Ayer, la Secretaría de Energía (Sener) informó que, si bien Rodríguez Padilla había sido nombrado para integrar el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la incorporación nunca se formalizó.

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