Esposa exhibe cómo la violentó extitular de Pemex; le ofrece Sheinbaum ayuda

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal brindará apoyo a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, luego de que ésta lo acusara públicamente de violencia intrafamiliar y difundiera un video que, de acuerdo con su denuncia, documenta un episodio de agresión en su contra ocurrido en su domicilio.

Al término de un acto en Tuxtla Chico, Chiapas, donde encabezó la entrega de apoyos del programa Mujeres Bienestar, la mandataria fue cuestionada sobre el caso y respondió: “Se le va a dar toda la ayuda a la mujer”.

Ante la posibilidad de que Felicia Jiménez presente una acusación formal, Sheinbaum añadió: “Y si ella quiere presentar la denuncia, que la presente”. Al preguntarle si condenaba los hechos, respondió: “Que se haga justicia, como todo siempre”.

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El Dato: El 14 de mayo, después de 18 meses a cargo de la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla dejó la titularidad de la empresa petrolera.

Las declaraciones de la Presidenta se produjeron después de que María Felicia Jiménez difundiera en su canal de YouTube varios videos en los que denunció ser víctima de presunta violencia doméstica por parte de Rodríguez Padilla.

En uno de los mensajes dirigidos a la mandataria federal, Jiménez pidió su intervención al señalar: “Este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda (...) ayuda, Presidenta”.

La mujer afirmó que decidió hacer pública su situación tras permanecer en silencio durante meses y sostuvo que teme perder su empleo, su patrimonio e incluso la custodia de sus hijos menores de edad por denunciar al funcionario, a quien atribuyó cercanía con figuras de alto nivel del Gobierno federal.

En otra de las publicaciones escribió: “En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, al tiempo que cuestionó que el discurso público del funcionario sobre la igualdad de las mujeres contraste, según ella, con su comportamiento en el ámbito privado.

Como parte de su denuncia, Jiménez difundió un video captado por una cámara de seguridad, presuntamente grabado en marzo de este año, cuando Rodríguez Padilla aún encabezaba Pemex.

En las imágenes se observa un forcejeo entre ambos por un portadocumentos de color verde, seguido de empujones, jalones, una bofetada y otros actos de violencia física que, según la denunciante, ocurrieron en presencia de uno de sus hijos menores de edad, quien se retira del lugar mientras se desarrolla el incidente.

La denunciante aseguró además que responsabiliza directamente a Rodríguez Padilla de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, escribió en las publicaciones que acompañan los videos.

Hasta el momento, Víctor Rodríguez Padilla no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones; sin embargo, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) publicó una tarjeta informativa detallando que no se formalizó la incorporación del exdirector de Pemex a esta institución.

“Se informa que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó”, detalla la tarjeta informativa.

CONDENAN AGRESIÓN. La Secretaría de las Mujeres condenó la agresión cometida por Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su esposa, María Felicia Jiménez, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa el ataque, y que la víctima pidiera apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia federal exigió que el caso sea investigado por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin que exista impunidad, además de que se garantice de inmediato la seguridad y protección de la víctima.

“Estos hechos, como todos aquellos que se cometen contra mujeres y niñas, deben ser investigados por las autoridades competentes, con perspectiva de género y sin permitir impunidad”, señaló la Secretaría de las Mujeres.

Asimismo, informó que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y asesoría durante la presentación de la denuncia ante la fiscalía especializada.

“La Secretaría de las Mujeres ha establecido contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada”, indicó el organismo.

El secretaría encargada de proteger los derechos de las mujeres enfatizó que cualquier acto de violencia contra las mujeres debe ser atendido, investigado y sancionado conforme a la ley.

“No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer”, sostuvo.

La dependencia federal reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y con el acceso a la justicia, al asegurar que dará seguimiento al caso para evitar que quede impune; “en este caso, como en cualquier otro, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no haya impunidad”, concluyó la dependencia.