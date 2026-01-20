Fiscalía Morelos trabaja con colectivos la nueva fase de intervención en el panteón de Jojutla.

La Fiscalía Morelos aseguró que continuará trabajando estrechamente con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y por ello se llevará a cabo en marzo próximo la nueva fase de intervención en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar señaló que mantendrán un diálogo constante con colectivos para resolver sus peticiones que datan de muchos años atrás.

Asimismo, respecto al déficit de personal en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, indicó que es importante y que se está atendiendo paulatinamente.

“En cuanto al personal hay un déficit importante, pero hay que irlo cubriendo, pero solamente con las convocatorias que estamos lanzando egresaron a final de año y estamos a punto de llevar a cabo esa ceremonia, 20 agentes del Ministerio Público, 25 peritos y 20 agentes de investigación criminal”, precisó el Fiscal.

Blumenkron Escobar mencionó que el número de agentes del Ministerio Público que se requieren es importante, “por ejemplo, en la zona Metropolitana alrededor de 60 agentes del Ministerio Público se necesitan, en la zona Sur Poniente 20 agentes del Ministerio Público y en la zona Oriente más o menos igual”.

Afirmó que es muy importante también contar con un mayor número de agentes de Investigación Criminal y por supuesto con peritos. “El personal sustantivo es el que nos hace falta en la Fiscalía, estamos comprometidos a que se vaya recuperando el estado de fuerza en todas las ramas”, expresó el Fiscal al ser entrevistado por representantes de medios de comunicación en la presentación de la Agenda de Derechos Humanos 2025-2028.

