Morena destaca avance en registro de aspirantes a coordinaciones estatales

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que el proceso de registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía avanza con una participación importante y en un ambiente de unidad tanto al interior del partido como con las fuerzas políticas aliadas.

Durante la apertura del cuarto día de registros, realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional señaló que el proceso se ha desarrollado de manera ordenada y concluirá este sábado, conforme al calendario establecido por la Comisión Nacional de Elecciones.

Montiel Reyes destacó que en los primeros días se ha recibido un número considerable de solicitudes de registro en las distintas entidades donde se renovarán las coordinaciones estatales.

“Todo ha transcurrido en un ánimo muy solidario, unitario, dentro de Morena y con los partidos aliados. Así que vamos avanzando bien. Vamos a concluir el día de mañana”, expresó.

La dirigente informó que, una vez finalizada la etapa de registros, iniciará el periodo de trabajo territorial para las personas participantes, quienes deberán desarrollar actividades enfocadas en la defensa de la soberanía nacional y de la Cuarta Transformación.

Como parte de esta estrategia, explicó que Morena entregará una guía para la realización de asambleas informativas en territorio, las cuales se sumarán a las cerca de 200 reuniones que el partido organiza cada fin de semana durante los meses de junio, julio y agosto.

Estas asambleas, señaló, buscan convertirse en espacios de encuentro entre la militancia, simpatizantes y ciudadanía para analizar temas relacionados con la soberanía nacional y fortalecer la organización del movimiento.

Asimismo, adelantó que el partido publicará la programación de las asambleas correspondientes al próximo fin de semana, con el propósito de convocar a la participación de militantes y ciudadanos interesados en conocer y respaldar las acciones de la Cuarta Transformación.

Montiel Reyes afirmó que uno de los objetivos de estos encuentros será compartir propuestas para fortalecer la defensa de la soberanía nacional y evitar la injerencia extranjera, particularmente en los procesos políticos del país.

🔴 EN VIVO | No te pierdas el cuarto día del registro de aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.https://t.co/KYR0Xt6yKg — Morena (@PartidoMorenaMx) June 26, 2026

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