Por gubernaturas del 27, 124 aspirantes guindas

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que, hasta el momento, se han registrado 124 aspirantes para coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía en las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas. De ellos, 91 realizaron su inscripción en línea y 33 acudieron al Wold Trade Center de la capital.

Durante el arranque del tercer día de registros, Hernández Mora destacó que el proceso se desarrolló en un ambiente de unidad y confianza entre participantes.

El Dato: El lunes, Morena inició los registros de los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. El martes fue el turno para Chihuahua, Colima y Guerrero.

Además, señaló que durante la jornada continuarán los registros correspondientes a Michoacán, Nayarit y Nuevo León, además de otras entidades contempladas en el proceso interno del partido. “Ha sido un proceso tranquilo, de unidad, incluso de sorpresa para nuestros aspirantes; el ambiente ha sido de mucha confianza en nuestro proceso y se los agradecemos a todos los aspirantes”, expresó.

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Hernández Mora dio la bienvenida a los aspirantes que acudieron al World Trade Center para el inicio de la tercera jornada de registros. “Bienvenidos también los invitados especiales, de quien será nuestra primera aspirante en registrarse”, expresó al abrir formalmente las actividades.

La jornada de este jueves inició con el registro de Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán, quien formalizó su aspiración para encabezar los trabajos de Morena en esa entidad.

Durante la jornada también comenzaron los registros presenciales de los aspirantes de Michoacán, quienes acudieron para formalizar su inscripción.

Entre ellos destacaron María Fabiola Alanís Sámano, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Gabriela Desireé Molina Aguilar, Gladyz Butanda Macías, Netzahualcóyotl Alanís Luna, Ernesto Núñez Aguilar y Raúl Morón Orozco.

En este contexto, Hernández Mora cerró la puerta a una posible candidatura de Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, por reglas internas de nepotismo.

“Yo confío en la inteligencia de Félix, confío en su compromiso con el proyecto, en su trayectoria, en que su liderazgo nos tiene que apoyar y muchas veces nos toca acompañar desde otro lugar; entonces confío en que Félix va a tomar la mejor decisión y si no lo dejamos muy claro, nosotros vamos a cuidar nuestro proceso y vamos a respetar nuestras reglas. No hay paso a otra interpretación”, señaló.

Además, la morenista insistió en que “no puede haber una figura estatal que coordine trabajos de organización en un estado que está gobernado por un familiar. Así de claro lo decimos”.

En la recta final del tercer día de registros de aspirantes a coordinar las elecciones estatales de 2027, Hernández Mora advirtió que el partido no cambiará las reglas para evitar el nepotismo.

“Pediremos medirse en sus declaraciones porque nosotros no podemos guardar silencio ante esas declaraciones.

“En este caso hablaremos con él; la interpretación que él hace no la compartimos, no es la que la Comisión Nacional de Elecciones tiene”, dijo.

Y sentenció que la interpretación de la comisión es clara: “No puede haber coordinadora o coordinador estatal de un familiar en el mismo estado donde esté gobernando su familiar”.

Las dirigencias de Morena, PT y PVEM mantienen el calendario de registros para las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Conforme avance el proceso, los aspirantes recibirán la constancia que acredita su inscripción, paso previo a la evaluación de perfiles y a la integración de las encuestas con las que la coalición definirá a sus coordinadores estatales.

El PT condiciona alianza con el oficialismo en BC

| Por Claudia Arellano |

El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla, advirtió que no irán en alianza con Morena en Baja California si la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla resulta la coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía, para posteriormente ser la candidata a la gubernatura.

En declaraciones con medios al término de una reunión privada entre integrantes del PT, el exgobernador de la entidad sostuvo que la legisladora “es la extensión del mismo gobierno”, en referencia a la actual administración estatal.

“Si nos ganan a la buena en las encuestas, lo aceptaremos, siempre y cuando no sea la senadora”, agregó.

Además de Morena, dijo Jaime Bonilla, el PT hará sus propias encuestas y las analizarán en conjunto con el partido guinda para tomar una decisión. Dichas entrevistas, puntualizó, comenzarán a levantarse en octubre.

El Tip: el estado es el segundo —junto a San Luis Potosí— donde existe un choque de intereses de cada partido.

Mencionó que no tiene diferencias personales con la senadora en licencia, pero señaló que su principal cuestionamiento radica en la relación política.

Además, reiteró que la postura es participar sin alianzas en el próximo proceso electoral. “Queremos ir solos, creemos que nos va mejor solos”, afirmó.

Señaló que han existido acercamientos y propuestas desde distintos sectores para explorar posibles coaliciones, aunque aseguró que no las ha aceptado. Reconoció que la decisión final corresponderá a la dirigencia nacional del partido, pero expresó su confianza en que se respaldará la postura que impulse la dirigencia estatal.

Jaime Bonilla también argumentó que las alianzas suelen generar conflictos al compartir proyectos con candidatos que no necesariamente representan los mismos intereses políticos.

En días pasados, la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla acudió a registrarse por la candidatura acompañada de diputadas como Michelle Tejeda, y los legisladores Diego Arregui y Jaime Cantón Rocha; así como del regidor por Mexicali, Francisco Molina, y su hijo, quien renunció al cargo de director del Instituto de la Juventud, Francisco Molina.