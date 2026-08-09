Taylor Farms retira alimentos en EU por brote de salmonela vinculado con jalapeños de Sinaloa

Aderezos y pico de gallo terminado, entre productos retirados por brote de salmonela en Estados Unidos.

Taylor Fresh Foods retiró voluntariamente productos preparados con jalapeños procedentes de Sinaloa, después de que autoridades sanitarias de Estados Unidos vincularon salsas, guacamoles y otros alimentos con un brote de salmonela que suma 345 personas enfermas en 27 estados y 36 hospitalizaciones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron como “fuente potencial” del brote a la empresa Coast Citrus Distributors, encargada de suministrar jalapeños frescos al mercado estadounidense.

Luego de que la productora inició el retiro voluntario de los jalapeños, Taylor Fresh Foods recurrió a proveedores alternativos y decidió sacar del mercado productos terminados.

Taylor Fresh Foods Recalls Products Made With Jalapeno Peppers Because of Possible Health Risk https://t.co/BCUkUlCT0R pic.twitter.com/9WtbVYTSoX — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) August 10, 2026

Taylor Farms difundió una lista de productos retirados del mercado, entre ellos pico de gallo, guacamole, salsas, aderezos, ensaladas de camarón, burritos y emparedados.

Algunos alimentos llegaron a establecimientos de Target, Walmart, Kroger, Trader Joe’s, Whole Foods, Hannaford y otras cadenas, de acuerdo con el listado. Además, llegaron a centros de distribución minorista de 26 estados, con fechas de consumo preferente hasta el 16 de agosto:

Alabama

Arkansas

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Massachusetts

Maine

Michigan

Minnesota

Misuri

Misisipi

Nebraska

Nuevo Hampshire

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Vermont

Wisconsin

Virginia Occidental

Casos en 27 estados de Estados Unidos

Previamente, las autoridades sanitarias informaron que los jalapeños sinaloenses también llegaron a establecimientos de Chipotle Mexican Grill y de QDOBA. La primera cadena cambió de proveedor en los locales afectados desde el pasado 20 de julio, mientras la segunda dejó de utilizar ese ingrediente el 28 de julio. Ambos negocios retiraron definitivamente el producto.

La FDA detalló que de 191 pacientes entrevistados, el 93 por ciento dijo haber comido en restaurantes de comida mexicana antes de enfermar. Los CDC reportaron casos en 27 estados, con Colorado y Minnesota entre los mas afectados al corte del 6 de agosto.

Según los CDC, la infección por salmonela suele causar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Los síntomas pueden aparecer entre 12 y 72 horas después del consumo de alimentos contaminados y, por lo general, permanecen entre cuatro y siete días. Niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con defensas debilitadas enfrentan mayor riesgo de cuadros graves.

Como parte de la alerta, la FDA pidió no comer, servir ni vender los jalapeños retirados procedentes de Sinaloa y distribuidos por Coast Citrus Distributors. Taylor Fresh Foods, por su parte, indicó que los consumidores que tengan alguno de sus artículos incluidos en la medida deben desecharlo y pueden solicitar el reembolso en el establecimiento donde realizaron la compra.

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cehr