Acción Nacional impulsa derecho de réplica en conferencias presidenciales

El Partido Acción Nacional (PAN) impulsará en el Congreso de la Unión una iniciativa para regular el derecho de réplica dentro de las conferencias matutinas del Gobierno Federal, anunció su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien acusó que ese espacio sirve para formular señalamientos contra integrantes de la oposición.

Romero Herrera planteó que cualquier persona aludida desde Palacio Nacional pueda responder en tiempo real cuando considere que la información difundida resulta falsa o tendenciosa. “El PAN va a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República”, afirmó.

Como ejemplo, el dirigente panista mencionó el caso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, relacionado con una investigación por presuntos delitos. “Ya lo vimos con el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es señalado desde la mañanera como culpable de un delito sin que aún termine un proceso en su contra y se desahoguen responsabilidades”, sostuvo.

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A juicio del presidente nacional del PAN, el Ejecutivo debe sujetarse a las mismas reglas de contraste que exige a los medios privados cuando solicita aclaraciones sobre contenidos publicados. Su propuesta, explicó, parte de un criterio de equidad para permitir que ciudadanos y fuerzas políticas respondan ante acusaciones emitidas durante la conferencia presidencial.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN ı Foto: Cuartoscuro

“No hay un espacio más injusto y desproporcional que la mañanera, en donde se te juzga y se te sentencia si eres de la oposición, pero se te defiende ipso facto si eres del oficialismo”, denunció Romero Herrera, quien sostuvo que los recursos públicos no deben utilizarse para perseguir o desacreditar a quienes mantienen posiciones distintas a las del gobierno.

También vinculó su planteamiento con los lineamientos sobre derechos de las audiencias y acusó al gobierno de buscar control sobre los contenidos difundidos por radio y televisión. El PAN ha cuestionado esas disposiciones bajo el argumento de que podrían restringir libertades de expresión e información.

Desde la dirigencia nacional, Romero sostuvo que la reforma buscará someter los datos presentados por el Ejecutivo a mecanismos de contraste y abrir la conferencia presidencial a respuestas de quienes resulten señalados. Acción Nacional llevará la propuesta a través de sus grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso.

Para cerrar, el líder partidista afirmó que durante los últimos ocho años se ha utilizado la estructura gubernamental para descalificar a contrapesos políticos y anticipó que su organización dará la discusión legislativa sobre ese modelo de comunicación. “En Acción Nacional defendemos la pluralidad, las libertades ciudadanas y el derecho de cada persona a expresarse sin miedo”, concluyó.

La mañanera presidencial no debe ser un espacio de persecución y calumnia para opositores.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/i7kOegky3R — Acción Nacional (@AccionNacional) August 9, 2026

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LMCT