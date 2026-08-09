UNAM: 74.3% de aspirantes ya cuentan con registro para el examen de control

Aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la UNAM

3 de cada 4 aspirantes ya tienen su cita

El proceso para presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM avanza y, en apenas dos días, cerca de tres de cada cuatro aspirantes ya cuentan con una cita asignada.

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que miles de participantes ya tienen definidos la fecha, sede y horario en los que deberán acudir a realizar su evaluación.

De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), entre las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y las 15:00 horas del domingo 9 de agosto, un total de 43 mil 619 aspirantes obtuvieron su cita.

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Esta cifra representa el 74.3 por ciento del total de personas que participarán en el proceso.

La UNAM señaló que la plataforma TU SITIO permanecerá habilitada de manera permanente para que quienes todavía no hayan completado este procedimiento puedan generar su cita. El sistema continuará disponible hasta un día antes de que comiencen las aplicaciones correspondientes en cada sede.

En la fotografía, un aspecto de la Toprre de Rectoría de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

¿Dónde se aplicará el examen de control de la UNAM?

Para esta evaluación, la Universidad habilitó sedes en cuatro entidades del país. Por primera vez, el proceso contempla tres sedes foráneas, una medida que busca acercar las opciones de acceso a la educación superior a jóvenes que se encuentran fuera de la Ciudad de México.

En la capital del país, el examen se realizará en el Palacio de los Deportes, recinto que recibirá a 53 mil 568 aspirantes durante los días 17, 18 y 19 de agosto.

En León, Guanajuato, la sede será el Hotel Real de Minas, ubicado en la colonia Bugambilias, donde se espera la asistencia de 2 mil 777 aspirantes entre el 12 y 13 de agosto. En Oaxaca, la aplicación tendrá lugar el 13 de agosto en el Hotel San Felipe, en San Felipe del Agua, con capacidad para mil 920 jóvenes.

Para el norte del país, la sede será el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, en Esperanza, Baja California. Ahí se espera recibir a 518 aspirantes los días 15 y 16 de agosto.

La aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM se desarrollará en total del 12 al 19 de agosto. La Universidad también recordó que no estará permitido ingresar con mochilas ni bolsas.

Ante cualquier duda sobre el proceso, la UNAM puso a disposición de los aspirantes el correo concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

#BoletínUNAM Más de 43 mil aspirantes ya tienen fecha y sede para el Examen de Control Presencial > https://t.co/bw3uZdS5jL pic.twitter.com/QRK3bLLNn7 — UNAM (@UNAM_MX) August 10, 2026

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LMCT