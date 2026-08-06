Se desinfla en UNAM grupo antiexamen

Con el paso de los días, la movilización de aspirantes seleccionados que se opusieron a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará una nueva prueba para determinar quién sí entrará a sus aulas, perdió fuerza.

Para este jueves, algunos de los iniciadores convocaron a una nueva marcha en la torre de Rectoría de Ciudad Universitaria, para exigir a la institución que respetara el lugar que obtuvieron con los resultados del examen en línea, el cual fue puesto en duda en el debate público ante los puntajes elevados que se observaron respecto a procesos de admisión anteriores.

La cita planteada al interior de los grupos de organización era a las 10 de la mañana, sin embargo, no obtuvo respuesta como sí la tuvo en las marchas de la semana pasada y la de este lunes.

La movilización de aspirantes seleccionados de la UNAM que se opusieron al examen de control tras las irregularidades por la aplicación en línea se ha ido debilitando.

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Cerca de las 11 horas, y ya con una respuesta casi nula a la convocatoria se pidió que todos los que estuvieran alrededor del punto de encuentro se acercaran a rectoría para hacerse escuchar.

“Hola compañeros buenos días, estamos algo dispersos y somos pocos, pero podemos lograr que nos escuchen”, se comunicó en el grupo.

El llamado a esta nueva protesta se originó porque los inconformes acusan no haber recibido ninguna respuesta por parte de la universidad ante el pliego petitorio entregado para exigir que no se invalide el lugar que ya consiguieron en el examen en línea.

Con la marcha prevista para este 6 de agosto esperaban conseguir que la UNAM no siguiera adelante con la aplicación del examen de control, para el cual ya se establecieron fechas de aplicación, lo cual ocurrirá a partir de la siguiente semana.

“Es importante contar con la presencia de todos para defender a nuestro aspirante seleccionado y hacer valer nuestro compromiso. Este momento requiere unidad, respeto y determinación. Si estamos juntos y organizados, nuestra voz tendrá más fuerza. Vamos con la convicción de que lo que buscamos es justo y que cada esfuerzo cuenta. Nos vemos mañana. ¡Sigamos adelante y demostremos que unidos podemos lograrlo!”, exhortaron los organizadores.

En la fotografía, aspectos de la Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT