México y Brasil impulsan alianza energética entre Pemex y Petrobras

La sexta reunión de la Comisión Binacional México-Brasil llevó a fase operativa la alianza entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, dos gigantes energéticos de América Latina que combinarán capacidad, infraestructura y conocimiento técnico en una agenda inicial de dos años.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el canciller brasileño, Mauro Vieira, encabezaron el encuentro en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esta relación vive hoy uno de sus mejores momentos”, afirmó el funcionario mexicano al destacar el acercamiento entre las dos mayores economías y naciones más pobladas de América Latina.

Esta nueva fase operativa forma parte de los acuerdos alcanzados durante la sexta reunión de la Comisión Binacional, el principal mecanismo de diálogo político entre ambos países, que también abrió compromisos en ciencia, educación, cultura, salud, comercio, inversión, transformación digital, cooperación espacial y medio ambiente.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (@Lulaoficial), los cancilleres de México, Roberto Velasco (@r_velascoa), y de Brasil, Mauro Vieira, copresidieron la VI Reunión de la Comisión Binacional… pic.twitter.com/4MpVZGLv6o — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 6, 2026

Durante la sesión, ambos gobiernos confirmaron que el memorando suscrito por las petroleras estatales tendrá una vigencia inicial de dos años. El instrumento permitirá vincular la experiencia brasileña en aguas profundas con la infraestructura y el potencial energético mexicano.

Una delegación de Pemex se encuentra en Río de Janeiro para dar seguimiento a los compromisos, mientras que la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, participó en la Comisión Binacional. Velasco señaló que el sector energético concentra actualmente la mayor actividad recíproca entre ambas naciones.

Como parte de la jornada, las cancillerías también firmaron un memorando educativo que incorporará cursos de portugués y cultura brasileña al Instituto Guimarães Rosa de México. Otro convenio, suscrito por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, impulsará proyectos conjuntos de investigación.

Por separado, las delegaciones revisaron avances en salud pública, agricultura, transformación digital, cooperación espacial, igualdad de género, asistencia humanitaria, gestión de riesgos y medio ambiente. También acordaron ampliar el comercio bilateral y las inversiones recíprocas para fortalecer la integración productiva regional.

Respecto a la situación diplomática en Perú, Velasco agradeció al Gobierno de Brasil por asumir la representación, protección de intereses y resguardo de los inmuebles mexicanos en ese país. El canciller calificó esa decisión como una muestra de solidaridad entre ambas naciones.

Según el secretario, la visita del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin a territorio mexicano, el diálogo entre Sheinbaum y Lula, así como esta reunión, imprimieron a los vínculos bilaterales “el ritmo más intenso de las últimas décadas”. El presidente brasileño recibió este jueves a Velasco, quien le entregó un mensaje personal de la mandataria mexicana.

Los representantes de las subcomisiones de Asuntos Políticos, Económicos, Comerciales y Financieros, Cooperación Técnico-Científica, Educativa y Cultural, además de temas multilaterales, presentaron sus respectivos informes. “Lo que decidimos hoy es que esa cercanía se mida en resultados”, concluyó Velasco.

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MSL