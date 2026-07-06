Acción Nacional acusa uso electoral de programas sociales rumbo a 2027

Legisladores y dirigentes del PAN acusaron al Gobierno federal y a Morena de utilizar el inicio de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar con fines político-electorales rumbo a los comicios de 2027, por lo que exigieron una vigilancia permanente del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar el uso indebido de recursos públicos.

La diputada federal panista Paulina Rubio aseguró que Acción Nacional no se opone a la política social ni a los apoyos destinados a los sectores más vulnerables; sin embargo, sostuvo que el arranque de la dispersión de recursos evidencia una estrategia para influir en el ánimo del electorado.

“Con el inicio de los pagos del bimestre julio-agosto de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena le apuestan a la compra de voluntades”, afirmó.

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La legisladora señaló que, de cara al proceso electoral de 2027, Morena habría comenzado a operar una estructura de movilización política a través de los programas sociales.

🗣️ “Hoy inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”, destacó en la mandataria en su conferencia matutina.#Pensiones #Programas #Bienestar #México pic.twitter.com/7OCr98inex — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2026

“Así van a operar de cara a la elección en puerta de 2027; al puro estilo de Ariadna Montiel, que fue secretaria de Bienestar y ahora está en Morena, se ha instruido encender la maquinaria clientelar”, declaró.

Rubio también criticó lo que calificó como un adelantamiento de las campañas internas del partido oficialista mediante el registro anticipado de aspirantes, lo que, dijo, obliga a reforzar la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.

“Además de sus narco-pactos, ahora le apuestan por mantener la estrategia de compra de voluntades y amenazas”, expresó.

La diputada insistió en que no basta con supervisar la aplicación de los recursos federales, sino que también debe garantizarse que éstos no sean utilizados con fines electorales o partidistas.

La diputada Paulina Rubio Fernández ı Foto: Cuartoscuro

En el mismo sentido, el diputado local del PAN Raúl Torres Guerrero pidió que el Gobierno federal actúe con imparcialidad durante la entrega de los apoyos y evite cualquier intento de condicionar los programas sociales al respaldo político de la ciudadanía.

El legislador aseguró que también permanecerá atento a que los mexicanos residentes en el extranjero no sean objeto de presiones o condicionamientos relacionados con los programas gubernamentales.

“Como legislador del PAN no voy a permitir que en el extranjero se intenten imponer los programas sociales para votar por uno u otro candidato; se debe respetar la voluntad ciudadana”, sostuvo.

Por su parte, el consejero nacional del PAN Rafael Calderón Jiménez consideró indispensable que las autoridades electorales mantengan una supervisión constante durante la distribución de los apoyos sociales.

El diputado local del PAN, Raúl Torres Guerrero ı Foto: PAN CDMX

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LMCT