¿Cuándo llegan los pagos para la Pensión Bienestar? Advierten retrasos en julio 2026

Las y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar señalaron que existe un retraso en el pago de este mes, pues al inicio de julio no se realizó el depósito de estos apoyos económicos.

El próximo pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar corresponde al bimestre julio-agosto, y por medio de redes sociales quienes reciben su depósito han informado que existe un atraso de una semana en el pago.

Estos apoyos están destinados a las personas que requieren un respaldo para tener independencia económica, y los pagos se realizan de manera bimestral y escalonada conforme a un calendario.

Quienes son beneficiarios y beneficiarias deben esperar a la fecha que corresponde a la inicial de su primer apellido para poder disponer del apoyo económico que llega a sus tarjetas del Banco del Bienestar.

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Más información: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/P9D8mHJMXp — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 2, 2026

Calendario Pensión Bienestar julio 2026

En julio se realizará el depósito de cuatro programas sociales:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Personas con Discapacidad

Mujeres Bienestar

Madres Trabajadoras.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el calendario oficial del pago de las Pensiones Bienestar; sin embargo se ha señalado que los pagos podrían comenzar el siguiente lunes.

Por tanto, el calendario tentativo de pagos para el bimestre julio-agosto tomando en cuenta los depósitos anteriores, podría ser el siguiente:

Lunes 6 de julio: A

Martes 7 de julio: B

Mércoles 8 y jueves 9 de julio: C

Viernes 10 de julio: D, E, F

Lunes 13 y martes 14 de julio: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 y lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 y viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

Ya se perfila el próximo pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar. La dispersión del bimestre julio-agosto arrancará a partir del 6 de julio para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras. pic.twitter.com/TuwRvrTecX — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 1, 2026

Se debe esperar a que se publique el calendario por medio de las redes y canales oficiales de los Programas para el Bienestar, pues el calendario anterior solamente es uno tentativo.

Las y los beneficiarios de cada uno de los Programas del Bienestar reciben el siguiente apoyo económico durante el 2026:

6 mil 400 pesos bimestrales: Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más

3 mil 100 pesos bimestrales: Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad

3 mil 300 pesos bimestrales: Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura

Mil 650 pesos bimestrales: Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

La mayoría de los #ProgramasParaElBienestar ya están en la Constitución como derechos del pueblo. 📜



Esto garantiza que las pensiones, becas y apoyos se entregan al pueblo de México como una obligación del Estado. 🇲🇽



📌 Más información: https://t.co/SonhQft0aV pic.twitter.com/hE4XTlMWyo — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 29, 2026

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