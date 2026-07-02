¿Vas a celebrar el Mundial? Autoridades alertan por estos retos virales y bebidas alteradas

Autoridades federales y capitalinas alertaron sobre retos virales, bebidas alteradas y conductas de riesgo durante los festejos de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, ante prácticas que pueden causar fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o incluso la muerte.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) pidieron evitar dinámicas como “Quiere volar”, en la cual varias personas lanzan a otra con los brazos, así como arrojarse desde parabuses, trepar estructuras, simular peleas con trafitambos o provocar movimientos masivos bajo expresiones como “Nadaremos”.

Bajo el ambiente de celebración, las dependencias advirtieron que la euforia colectiva, el alcohol y otras sustancias reducen la capacidad para medir peligros. También señalaron que la difusión de esos actos en redes sociales puede normalizar prácticas peligrosas, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

⚽ Durante el #Mundial2026, celebra de manera responsable, evita conductas que pongan en riesgo tu vida. https://t.co/CIGdklgn0M pic.twitter.com/UqTZqaKn9V — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 2, 2026

Otra alerta se concentra en las bebidas

La SSPC y la SSC CDMX recomendaron no aceptar alcohol u otros líquidos de personas desconocidas, debido al riesgo de alteración con sustancias que causan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria o menor reacción.

Según las autoridades, estas condiciones pueden facilitar robos, fraudes con tarjetas o dispositivos, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión. Por ello, llamaron a consumir solo productos servidos por establecimientos autorizados y verificar que botellas, latas o envases se abran frente al consumidor.

Durante los festejos, las instituciones pidieron no subir a puentes peatonales, estructuras metálicas, mobiliario urbano o sitios no diseñados para soportar personas. Además, exhortaron a no compartir contenidos que promuevan retos de alto riesgo, porque “su difusión favorece la imitación”.

Quienes asistan a fan zones, bares o reuniones públicas deben acudir con familiares o amistades de confianza, establecer puntos de encuentro, compartir ubicación en tiempo real y usar solo transporte seguro, de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

En caso de que una persona presente mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria, dificultad para mantenerse consciente o una reacción inusual después de beber, las dependencias pidieron solicitar apoyo inmediato al personal de seguridad o a los servicios de emergencia, además de evitar dejarla sola.

🚨⚽ El C5 llamó a evitar conductas de riesgo durante los festejos por los triunfos de México. Entre ellas advirtió sobre el reto conocido como “quiere volar”, además de otras acciones que pueden poner en peligro la vida de quienes celebran. pic.twitter.com/MWPoPRzb65 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 2, 2026

La Unidad de la Policía Cibernética mantendrá seguimiento de contenidos y convocatorias de riesgo en redes sociales. Las autoridades solicitaron reportar emergencias al 911 y consultar información oficial en las cuentas @SSC_CDMX, @UCS_GCDMX y @GabSeguridadMX.

“El llamado es a disfrutar los festejos del Mundial de manera responsable, privilegiando en todo momento la protección de la vida, la integridad física y la sana convivencia”, señalaron la SSPC y la SSC CDMX.

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MSL