Aficionados dan portazo en el Fan Fest del Parque Fundidora previo al México vs Ecuador | VIDEO

Luego de que el Fan Festival de Monterrey alcanzó su máxima capacidad, decenas de aficionados irrumpieron en el Parque Fundidora previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que una multitud sacude uno de los accesos principales al Parque Fundidora hasta que logra derribar un portón y avanza en tropel al interior, ante la mirada del personal que resguardaba las entradas.

Así dieron el portazo en uno de los accesos principales del Parque Fundidora para ingresar al Fan Fest en #Monterrey.

Increíble! pic.twitter.com/veaZItMaFo — Yadith Valdez (@yadithvaldez) July 1, 2026

En otro punto del recinto, la afición también intentó ingresar por la fuerza; sin embargo, elementos de seguridad dispersaron a la aglomeración con presunto gas lacrimógeno para luego cerrar el acceso a cal y canto.

Afuera, hombres y mujeres se frotaban los ojos, e incluso fue posible observar a una joven desvanecida en el suelo otros asistentes se acercaban a auxiliarla.

Jóvenes asistentes al Fan Fest son gaseados por policías al intentar entrar a la fuerza al Parque Fundidora.

Hay mujeres en el suelo desmayadas o con los ojos irritados.

El caos total por un juego de futbol. pic.twitter.com/jvJaCrnEXt — Miguel A. González (@mikepelotero82) July 1, 2026

En tanto, hombres, mujeres y hasta menores de edad intentaron saltar el enrejado para entrar al Parque Fundidora. Aunque con dificultad, debido a los remates de las barras metálicas, algunos aficionados lograron allanar el sitio.

Asi la desesperación de una gran cantidad de personas por ingresar al Fan Fest en el Parque Fundidora, para ver el partido 🇲🇽 México vs Ecuador 🇪🇨 en una pantalla gigante en Monterrey, Nuevo León. pic.twitter.com/Ebskx2EPnm — Yadith Valdez (@yadithvaldez) July 1, 2026

Fan Fest de Parque Fundidora, a su máxima capacidad

A dos horas del inicio del partido, el Parque Fundidora informó que el Fan Fest se encontraba a su máxima capacidad, por lo que exhortó a las y los aficionados a disfrutar el encuentro entre México y Ecuador en la Macroplaza de Monterrey.

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cehr