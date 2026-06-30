Monterrey

Aficionados dan portazo en el Fan Fest del Parque Fundidora previo al México vs Ecuador | VIDEO

A toda costa, decenas de aficionados intentaron ingresar al Parque Fundidora para no perderse el partido entre México y Ecuador

Aficionados dan portazo en el Parque Fundidora de Monterrey.
Aficionados dan portazo en el Parque Fundidora de Monterrey. Foto: RRSS
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La Razón Online

Luego de que el Fan Festival de Monterrey alcanzó su máxima capacidad, decenas de aficionados irrumpieron en el Parque Fundidora previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que una multitud sacude uno de los accesos principales al Parque Fundidora hasta que logra derribar un portón y avanza en tropel al interior, ante la mirada del personal que resguardaba las entradas.

En otro punto del recinto, la afición también intentó ingresar por la fuerza; sin embargo, elementos de seguridad dispersaron a la aglomeración con presunto gas lacrimógeno para luego cerrar el acceso a cal y canto.

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Afuera, hombres y mujeres se frotaban los ojos, e incluso fue posible observar a una joven desvanecida en el suelo otros asistentes se acercaban a auxiliarla.

En tanto, hombres, mujeres y hasta menores de edad intentaron saltar el enrejado para entrar al Parque Fundidora. Aunque con dificultad, debido a los remates de las barras metálicas, algunos aficionados lograron allanar el sitio.

Fan Fest de Parque Fundidora, a su máxima capacidad

A dos horas del inicio del partido, el Parque Fundidora informó que el Fan Fest se encontraba a su máxima capacidad, por lo que exhortó a las y los aficionados a disfrutar el encuentro entre México y Ecuador en la Macroplaza de Monterrey.

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cehr

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