Aficionados dan portazo en el Fan Fest del Parque Fundidora previo al México vs Ecuador | VIDEO

Luego de que el Fan Festival de Monterrey alcanzó su máxima capacidad, decenas de aficionados irrumpieron en el Parque Fundidora previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador.
Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que una multitud sacude uno de los accesos principales al Parque Fundidora hasta que logra derribar un portón y avanza en tropel al interior, ante la mirada del personal que resguardaba las entradas.
En otro punto del recinto, la afición también intentó ingresar por la fuerza; sin embargo, elementos de seguridad dispersaron a la aglomeración con presunto gas lacrimógeno para luego cerrar el acceso a cal y canto.
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Afuera, hombres y mujeres se frotaban los ojos, e incluso fue posible observar a una joven desvanecida en el suelo otros asistentes se acercaban a auxiliarla.
En tanto, hombres, mujeres y hasta menores de edad intentaron saltar el enrejado para entrar al Parque Fundidora. Aunque con dificultad, debido a los remates de las barras metálicas, algunos aficionados lograron allanar el sitio.
Fan Fest de Parque Fundidora, a su máxima capacidad
A dos horas del inicio del partido, el Parque Fundidora informó que el Fan Fest se encontraba a su máxima capacidad, por lo que exhortó a las y los aficionados a disfrutar el encuentro entre México y Ecuador en la Macroplaza de Monterrey.
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cehr