Fan Fest del Zócalo de CDMX alcanza su capacidad máxima previo al partido México vs Ecuador.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su capacidad máxima de asistencia, previo al partido entre México y Ecuador, de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Ante esta situación derivado de la alta afluencia de aficionados, la dependencia recomendó a la ciudadanía acudir al Monumento a la Revolución, así como al corredor de Paseo de la Reforma, como sedes alternativas para disfrutar de la transmisión en vivo del encuentro de futbol entre las selecciones de México y Ecuador.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las medidas de redirección de los asistentes tienen el fin de garantizar la seguridad y la comodidad de las y los aficionados que se han movilizado en el marco de la Copa del Mundo 2026.

TE RECOMENDAMOS: Toman calles de la San Rafael Hacen franeleros su agosto con festejos por el Tri en Reforma

Anteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que el partido también podrá ser visto en 12 puntos más distribuidos en el Centro Histórico.

La #SSC informa:



Derivado de la alta afluencia de aficionados y con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de las y los asistentes, el #FanFest del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que se recomienda a la ciudadanía acudir al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/7JhGFSDFzK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

Aficionados se alistan para el partido México vs Ecuador

El encuentro entre las selecciones de México y Ecuador está agendado para las 19:00 horas de este martes 30 de mayo. Este compromiso forma parte de la etapa de los dieciseisavos de final de la competencia mundialista, cuyos encuentros se llevan a cabo de manera consecutiva del 28 de junio al 3 de julio.

Conforme se aproxima la hora establecida para el inicio del juego, la expectativa entre los seguidores sigue creciendo y diversas zonas de la Ciudad de México continúan pintándose con los colores verde, blanco y rojo para presenciar uno de los partidos más esperados del torneo que se desarrolla en el Estadio Azteca.

Prevén lluvia en la Ciudad de México antes y durante el encuentro

Sin embargo, las condiciones meteorológicas han comenzado a registrar variaciones en la zona centro de la capital del país. En el Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México el cielo comenzó a nublarse notablemente y los primeros truenos ya se hicieron presentes antes del silbatazo inicial.

De acuerdo con el pronóstico del clima emitido para las próximas horas, las lluvias podrían acompañar buena parte del desarrollo del encuentro deportivo entre las escuadras de México y Ecuador.

A pesar de las precipitaciones pluviales latentes y del cielo cubierto, miles de aficionados concentrados en los puntos oficiales se preparan para apoyar al conjunto Tricolor bajo un clima lluvioso.

Los organizadores de los eventos masivos agrupados bajo el lema promocional “La pelota vuelve a casa” y los cuerpos de seguridad de la SSC mantienen el monitoreo en el Monumento a la Revolución, el corredor de Paseo de la Reforma y los 12 puntos del Centro Histórico, espacios alternativos.

Las recomendaciones de las autoridades se mantienen vigentes para evitar aglomeraciones en el Zócalo de la CDMX.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR