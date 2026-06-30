Otra vez el Centro vive la Ley Seca por el Tri

Al considerar un éxito la aplicación de la Ley Seca en el Centro Histórico para el partido entre México contra Chequia, la semana pasada, el Gobierno capitalino anunció que hoy se llevará a cabo la restricción con motivo del encuentro entre la Selección Nacional y Ecuador.

En conferencia, el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, detalló que, pese a que no fue publicada en la Gaceta Oficial de la capital, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas para llevar estará vigente de las 15:00 horas del 30 de junio a las 7:00 horas del 1 de julio.

“Si funcionó el operativo, que se trataba justamente de reducción, disminución de riesgos, contención. Y vamos a fortalecer, aquí con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los recorridos en la zona para la no venta en vía pública, de bebidas alcohólicas y con el Instituto de Verificación Administrativa para revisar establecimientos mercantiles”, dijo.

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El Dato: EL FESTEJO por la victoria de México ante Chequia, el 24 de junio, dejó 40 toneladas de basura sobre Paseo de la Reforma, así como daños al mobiliario urbano.

La Ley Seca aplica para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Cravioto Romero señaló que reforzarán la presencia de personal encargado de vigilar el consumo de alcohol en la vía pública e inhibir la venta ilegal de cerveza, licores y otras bebidas alcohólicas.

La medida fue implementada por primera vez para partidos de la Selección Nacional el pasado 24 de junio, previo al partido entre México y Chequia, como parte de las acciones para evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol en puntos de concentración de aficionados como lo ocurrido en el Ángel de la Independencia, luego del partido de México contra Corea del Sur.

3 cervezas por 100 pesos ofrecen vendedores en festejos

En conferencia de prensa, Cravioto Romero informó que durante los tres partidos de México en la Copa del Mundo 2026 y la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ decomisaron alrededor de 40 mil latas de cerveza y más de 500 botellas de bebidas alcohólicas.

Además, el funcionario capitalino indicó que más de 30 personas dedicadas a la venta de alcohol fueron presentadas ante un juez cívico, debido a que se negaron a suspender la comercialización de estos productos.

El secretario sostuvo que la estrategia de Ley Seca funcionó, no obstante, La Razón observó durante el partido entre México y Chequia que vendedores ofrecían bebidas alcohólicas en calles aledañas al Fan Fest del Zócalo, sobre Paseo de la Reforma y en otros puntos habilitados por el Gobierno capitalino, para seguir los encuentros en pantallas gigantes.

Los comerciantes ofrecían micheladas preparadas, tres latas de cerveza por 100 pesos y hasta shots de tequila de 10 pesos, pese a la restricción.

DIFUSIÓN DEL PARTIDO. La secretaria de Cultura de la ciudad, Ana Francis López Bayghen Patiño, anunció que para hoy ampliarán a 39 las pantallas sobre Reforma, el Monumento a la Revolución y la Avenida Juárez para que los aficionados vean el encuentro entre México y Ecuador, a las 19:00 horas.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo de esto es descentralizar los festejos y aglomeraciones en el Ángel de la Independencia, por ello habrá 60 puntos en la ciudad para disfrutar del partido de dieciseisavos del Mundial, como en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco.