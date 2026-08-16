Marchas y bloqueos en CDMX HOY 16 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Manifestantes a favor de la causa palestina, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 16 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 16 de agosto se espera una marcha y 10 concentraciones.

Marchas

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO: Se concentrarán en Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma No. 50, Col. Polanco V Secc., Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00 con destino a Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: “Caminata por la Liberación de los Franciscanitos Sobrevivientes”; no se descarta el apoyo de otras organizaciones animalistas, aforo aproximado de 120 personas).

Concentraciones

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS” : Se concentrarán en Plaza San Antonio Tecómitl (Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta) a las 09:00. (Nota: Mercadita Feminista para visibilizar desigualdades y promover el empoderamiento económico, aforo de 50 personas) .

COLECTIVO SOLIDARIDAD MILITANTE “VA POR CUBA” : Se concentrarán en Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Jornada “¡La solidaridad no se detiene!” a 100 años del nacimiento de Fidel Castro con acopio y actividades culturales, aforo de 150 personas) .

COMERCIANTES INDÍGENAS MAZAHUAS DE LA ALAMEDA CENTRAL : Se concentrarán en Av. Juárez y Dolores, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Nota: En contra del operativo de regulación del comercio en la Alameda Central; no se descarta el bloqueo de vialidades, aforo de 40 personas) .

ALIANZA LATINOAMÉRICA POR PALESTINA CONTRA EL APARTHEID : Se concentrarán en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Actividades por el 1er Aniversario del Antimonumento “La Puerta de la Resistencia y la Vida”; posible afectación a vialidades, aforo de 90 personas) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Se concentrarán en Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán) y Cineteca Nacional (Entrada Real Mayorazgo, Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 12:00. (Nota: Recolección de firmas a favor de la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX”, aforo de 40 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y recolección de firmas, aforo de 45 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Evento “Mystical Vibrations” por espacios seguros para consumidoras de cannabis; no se descartan afectaciones viales, aforo de 100 personas) .

FIRMAS PALESTINA MX : Se concentrarán en Monumento al Boxeador (Allende No. 127, Col. Morelos, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Recolección de firmas para solicitar el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, aforo de 20 personas) .

CIUDADANOS INDEPENDIENTES : Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00. (Nota: Evento “Quema de Visas de EE.UU.” en apoyo a político local, aforo de 30 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, aforo de 30 personas).

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