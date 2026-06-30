México vs Ecuador EN VIVO: Sigue las mejores acciones del juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026

México y Ecuador en el duelo de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

Llegó el día para vivir el encuentro entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, por los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 y en La Razón de México te llevaremos las mejores acciones en vivo, para que no pierdas detalle del partido.

Inicia la ceremonia de los Himnos Nacionales

Todo el Estadio Azteca se une para entonar el Himno Nacional Mexicano. El Himno de Ecuador es el primero en sonar.

Se realiza el protocolo de inicio del Mundial

México y Ecuador salen al campo para el protocolo de inicio del partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Se despliegan las banderas de ambas naciones, antes de la ceremonia de apertura del cotejo en el Coloso de Santa Úrsula.

Enfrente los árbitros son los primeros en dirigirse al centro del campo. Los 26 elementos de ambas selecciones se colocan en el centro del campo para escuchar los Himnos Nacionales.

Se guarda un minuto de silencio para las víctimas del terremoto en Venezuela

El Estadio Azteca se unió en una sola voz para gritar: “No están solos”.

Salen a calentar los jugadores

En punto de las 19:05 horas los porteros de Ecuador salieron a calentar en la cancha del Estadio Azteca. Fueron los primeros en pisar el campo, seguido por el equipo de arqueros de México; Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

A las 19:09 horas los jugadores de campo de la Selección Mexicana empezaron con los movimientos precompetitivos. Uno a unos todos los elementos, en especial los titulares, fueron pisando el césped.Los jugadores que arrancarán en el 11 inicial se juntaron en un circulo y dieron una de sus últimas arengas.

Se pospone el inicio del juego por lluvia

Se retrasó el inicio del partido entre México y Ecuador en la Copa del Mundo 2026 debido a las fuertes lluvias. Se aplicó el protocolo por tormenta eléctrica y la hora de arranque del duelo será a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Inicialmente se tenía presupuestado que el cotejo en el Coloso de Santa Úrsula iniciara a las 19:00 horas en punto, pero las duras condiciones del clima provocaron al retraso del juego

LISTO EL 11 INICIAL DEL TRICOLOR

Ya salieron las alineaciones oficiales de la Selección Mexicana y de Ecuador para el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre sorprende con la inclusión de Gilberto Mora como titular.

México : Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado

Ecuador: Galindez, Hincapie, Ordoñez, Pachco, Vite, Franco, Caicedo, Yeboah, Valencia, Playa y Angulo

México ya está en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana ya se encuentra en el Estadio Azteca para vivir el partido ante Ecuador. Comandados por Raúl Alonso Jiménez y Julián Quiñones, los elementos aztecas se encuentras a pocas horas de vivir el duelo de eliminación directa.

¡Ya estamos en nuestro estadio, en nuestra casa y listo para vivir esta historia con nuestra gente! 😤



Que retumbe el Estadio Ciudad de México y el mundo entero. 🔥#SomosMéxico pic.twitter.com/xD2gbtW36W — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026

Previa del México vs Ecuador

La Selección Mexicana enfrenta a Ecuador en el Estadio Azteca en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Tricolor llega con paso perfecto de tres victorias, las cuales fueron sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El Tricolor tiene una cita con la historia, pues no gana un juego de eliminación directa en el magno evento de la FIFA desde 1986, cuando superó 2-0 a Bulgaria en octavos de final, en choque también se celebró en el Coloso de Santa Úrsula.

Ecuador clasificó como una de las mejores terceras al sumar cuatro puntos en el Grupo E del Mundial 2026, después de vencer a Alemania, empatar con Curazao y caer ante Costa de Marfil.

La posible alineación de México ante Ecuador

Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

Antecedentes en Mundiales

México y Ecuador se han enfrentado varias veces en la historia, pero en la Copa del Mundo sólo tienen un antecedente; en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, en donde el conjunto azteca se impuso por marcador de 2-1 con goles de Gerardo Torrado y Jared Borgetti.

Ese choque hace 24 años pone la balanza en favor de la selección azteca, al menos en duelos mundialistas, pero en términos generales son encuentros muy peleados y parejos.

El último partido en donde jugaron fue un cotejo amistoso, justamente de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Se realizó en el Estadio Guadalajara, con un empate 1-1 el 14 de octubre del 2025.

Aquí comienza todo. 👕#ElVestidor del Tricolor está listo para una nueva noche mundialista. El escudo, los colores y el orgullo de representar a un país entero. 🔥 🥹#SomosMéxico pic.twitter.com/El4hmWpyTw — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026

Javier Aguirre habla previo al partido

En conferencia de prensa previo al duelo ante Ecuador, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reconoció que la ilusión sigue a tope y que está agradecido con la gente que lo convenció de quedarse y con Dios por permitirle vivir este momento en su país.

“Es un partido muy especial por que estoy en casa, con los míos. Tengo un grupo humano espectacular y tengo una muy buena selección y estar aquí representa mucho, pues hace dos años estaba en Mallorca y ni siquiera me imaginaba estar aquí en frente de ustedes y en la previa de un partido muy importante para mí y para el país y no tengo más que palabras de agradecimiento al de arriba y a la gente que confío en mí y que cuando renuncié me dijo ‘quédate’ y bueno aquí estoy, aquí sigo dando lata”, dijo el Vasco.

Al ser cuestionado sobre lo que espera de Ecuador, el Vasco sabe que “son muy intensos, se espera un partido muy cerrado, con muchos manos a mano. Le ganaron a Alemania y con eso se dice todo.Va a ser un partido complicado y tendremos que estar muy alertas y atentos para imponer nuestro estilo y ganar”.

Todo el éxito y #ApoyoIncondicional para @miseleccionmx en el partido por el pase a Octavos de Final de la @FIFAWorldCup 2026.

Que se enciendan de verde la cancha y cada rincón del mundo con el aliento y la pasión de millones de mexicanos porque esta noche jugamos todos, y TODOS… pic.twitter.com/DsChbOaMtJ — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) June 30, 2026

Sebastián Beccacece habla del pesado viaje y las dificultades de su llegada a México

Para el duelo contra México en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Ecuador llegó con retraso a la capital mexicana y recibió una ruidosa serenata de hinchas locales que se acercaron a su hotel. El conjunto ecuatoriano llegó a su hotel con más de tres horas de retraso debido a problemas logísticos durante el traslado desde su campamento en Columbus, Ohio.

Sin entrar en detalles sobre los motivos del retraso, el entrenador de los sudamericanos, el argentino Sebastián Beccacece, explicó que el viaje ha “demorado más de tres horas de lo establecido”. No es la primera vez que los problemas logísticos complican el calendario mundialista. “Disculpen si tenemos la cara de cansancio”, dijo en conferencia de prensa, obviamente demorada varias horas, desde el estadio Azteca.

Pese a los percances, Beccacece afirmó que el equipo no pondrá “quejas ni excusas” para el partido por un lugar en los octavos de final. Aseguró que el conjunto estará listo para el desafío: “Se dio así, tengo que aceptarlo y confío que mis guerreros mañana van a combatir”, subrayó.

Ecuador buscará además mitigar la altitud de 2.240 metros de la Ciudad de México, capaz de hacer mella física incluso en deportistas de alto rendimiento. Si bien el conjunto disputó casi todos sus partidos de las eliminatorias mundialistas como local en Quito, con una elevación todavía superior a la capital mexicana, Beccacece indicó que el equipo no está preparado para lidiar con las desafiantes condiciones, debido a que gran parte del plantel no juega en el país.

“Nuestros futbolistas ya no están en Quito hace tiempo”, aseveró. “No nos hemos preparado en ningún aspecto con el tema de altura”. Ecuador se medirá a México en el icónico estadio Azteca luego de arañar la clasificación a dieciseisavos como tercer lugar gracias a una agónica victoria 2-1 ante Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

Beccacece reconoció el peso de la afición local, pero no se intimida. “Nos dieron por eliminado, que no le podíamos ganar a Alemania”, destacó. “Los papeles se quemaron hace rato ya en el Mundial... hay poca memoria, poco análisis, sólo se ve el resultado y no gasto energía en eso”. Reconoció, no obstante, que el Azteca se traduce en una “gran fortaleza” que supone un “buen desafío y una gran responsabilidad”.

“Nos hemos preparado para estar a la altura de este desafío”, agregó Beccacece. Y si bien admitió que será un duelo de mucha “tensión, pasión y exigencia”, recordó que sus jugadores están acostumbrados a estos escenarios. “Esa energía la saben procesar, integrar y se focalizan en lo que hay que resolver. Al final, lo más importante es superar el adversario, hacer las cosas mejor que el rival”, sentenció.

EVG