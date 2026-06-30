¿Quién es la esposa de Hernan Galíndez, el portero de Ecuador? FOTOS

Luego de ganarle a Alemania en la fase de grupos del Mundial, este martes Ecuador se enfrentará a México en los dieciseisavos de final, y el partido será a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Pese a que el partido aún no se lleva a cabo, la rivalidad entre ambos equipos se hizo evidente incluso en días previos, pues con la confirmación de este enfrentamiento los hinchas de ambos países encendieron las redes sociales.

Incluso los memes sobre el partido de México contra Ecuador comenzaron a hacerse presentes, pues las personas recuerdan la disputa que existe entre ambos países fuera de la cancha.

En México se espera que la Selección logre pasar a octavos de final después de este partido, por lo que en la capital se tomaron medidas ante los posibles festejos que se darán en el corazón de la ciudad.

En este Mundial el portero de Ecuador es parte fundamental del equipo, pues su desempeño dentro de la cancha durante su segundo Mundial los llevó a la siguiente etapa de este torneo de futbol.

💪 Más fuertes y juntos que nunca #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/aSuutCGhcc — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 26, 2026

¿Quién es la esposa de Hernán Galíndez?

Hernán Galíndez está casado con Pamela, y ambos tienen un hijo y una hija que nació en 2020; sobre este hecho, el portero argentino-ecuatoriano compartió un emotivo mensaje.

Galíndez compartió que con el nacimiento de su hija, su hijo quien tan solo tenía tres años de edad le hizo dar cuenta que “la familia siempre va primero, lo material viene mucho, pero mucho atrás”.

La familia siempre va primero. pic.twitter.com/FTjpt51Gbf — Hernan Galindez (@HernanGali12) May 24, 2020

Pamela mantiene un perfil alejado de las redes sociales y del ojo público, pero con la información que Hernán Galíndez ha dado en diversas entrevistas se sabe que su esposa también es originaria de Rosario, Argentina.

Hernán Galíndez y su esposa Pamela ı Foto: @hernangalindez

En 2022 Hernán Galíndez compartió que su esposa recibió mensajes de amenazas antes de que el Universidad de Chile se enfrentara a La Serena por el Campeonato Nacional, lo que provocó un momento de tensión breve.

En diversas entrevistas Hernán Galíndez ha compartido que su esposa y sus hijos forman parte importante de su carrera desde sus inicios, pues incluso cuando le dieron la noticia de que estaría en la Selección de Ecuador llamó a Pamela de manera inmediata para darle la noticia.

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