Ley Seca continuará en el Centro Histórico CDMX por el partido México vs Ecuador

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, informó que la estrategia de Ley Seca aplicada durante el partido entre México y Chequia continuará para el encuentro entre México y Ecuador.
El funcionario explicó que la restricción a la venta de bebidas alcohólicas para llevar estará vigente de las 15:00 horas del 30 de junio a las 7:00 horas del 1 de julio, al considerar que la medida dio resultados en su primera aplicación.
Además, señaló que se reforzará la presencia de personal encargado de vigilar el consumo de alcohol en la vía pública y de inhibir la venta ilegal de cerveza, licores y otras bebidas alcohólicas.
La medida fue implementada por primera vez el pasado 24 de junio, con motivo del partido entre México y Chequia.
La restricción aplica para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, donde queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas para llevar, sin importar su graduación.
Más de 15 mil policías cuidarán partido México vs Ecuador en CDMX
En tanto, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que más de 15 mil policías resguardarán el desarrollo del partido México vs Ecuador el martes 30 de junio, tanto en el Estadio Ciudad de México, donde se juega, como en el Fan Fest del Zócalo y Paseo de la Reforma.
Detalló que, tanto al interior como al exterior del Estadio Ciudad de México, se desplegarán siete mil 500 policías, que resguardarán la seguridad de los asistentes y, además, realizarán los cortes y desvíos por el operativo “Última Milla”, con el que se busca agilizar el acceso al recinto deportivo para quienes cuenten con boleto.
Mientras que, en el Zócalo capitalino, se desplegarán tres mil 300 uniformados, quienes se encargarán de realizar revisiones con el objetivo de impedir el ingreso con objetos que pongan en riesgo la integridad de los asistentes, y con bebidas alcohólicas.
Sobre Paseo de la Reforma habrá cuatro mil 200 uniformados, que resguardarán la seguridad de los asistentes a las pantallas instaladas, además de los festejos en el Ángel de la Independencia, que son habituales tras los triunfos de la Selección Mexicana.
Finalmente, para el resto de los festivales futboleros, se desplegarán 291 oficiales que realizarán recorridos de prevención, vigilancia y atención.
Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana disputa su cuarto partido en el Mundial 2026, el primero dentro de la Fase de eliminación, contra la Selección de Ecuador. Será el último duelo jugado en el Estadio Ciudad de México.
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