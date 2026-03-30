CDMX anuncia campaña para prevenir el consumo de alcohol de cara al Mundial 2026

Autoridades de la Ciudad de México, en conferencia de prensa este 30 de marzo de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una campaña de prevención sobre consumo de alcohol en la Ciudad de México tras la muerte de un aficionado en presunto estado de ebriedad previo al partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que la medida se da al margen de los preparativos para recibir el Mundial 2026, al considerar la coyuntura “una oportunidad que tiene la ciudad para salir y hablar del tema ”.

Brugada afirmó que la regulación de las bebidas alcohólicas es un “tema interno” que el Estadio Banorte tendrá que revisar. Lo anterior, al ser considerado un espacio privado y “la responsabilidad la tiene el dueño de ese espacio”, añadió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

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“Estoy informando de lo que nos tocó a nosotros, que es todo el exterior. Obviamente, ya al interior le tocará a los responsables hacer su propia evaluación . Nosotros estamos para apoyar, para servir, y mejorando nuestra tarea. Tenemos una responsabilidad muy importante, viene la inauguración del Mundial y queremos que funcione bien, y muy bien, la ciudad para este gran evento”, señaló Brugada.

La mandataria capitalino hizo un llamado a la ciudadanía a consumir alcohol de manera responsable para evitar incidentes y proteger a la comunidad durante eventos masivos.

“Creo que tenemos que tener responsabilidad y este es un ejemplo muy claro. Entonces es una gran lucha que tenemos que dar para que asumamos nuestra responsabilidad sobre el consumo de alcohol, y es una oportunidad que tiene la ciudad para salir y hablar del tema y vamos a hacer una campaña sobre este asunto, que no es cualquier cosa”, comentó.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el operativo desplegado en la Ciudad de México durante el encuentro entre las selecciones de México y Portugal permitió evitar robos, riñas y otros incidentes en zonas como el Zócalo y alrededores del Estadio Banorte, lo que será tomado como base para los preparativos del Mundial.

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cehr