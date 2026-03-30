CDMX desplegará más de 9 mil policías por la Pasión de Cristo de Iztapalapa

Anuncias operativo de seguridad con motivo de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la implementación de un operativo de seguridad con más de 9 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa, con motivo de los 183 años de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

En conferencia de prensa, subrayó que el objetivo del despliegue es garantizar que esta expresión cultural se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad, salud y protección civil , en una ciudad que durante esta semana concentra múltiples actividades masivas.

Señaló que la representación, organizada por habitantes de los ocho barrios originarios de Iztapalapa, se ha consolidado como parte de la identidad de la capital al congregar cada año a cerca de dos millones de asistentes. Además, la edición 183 ocurre luego de que la UNESCO reconoció a la representación del Triduo Pascual como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

SSC desplegará a 9 mil 188 policías en Iztapalapa: Vázquez Camacho

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el operativo contempla la participación de 9 mil 188 policías, apoyados por mil 500 elementos de la Policía Auxiliar, así como 549 vehículos, tres helicópteros del agrupamiento Cóndores y unidades de policía montada.

Explicó que el despliegue se mantendrá desde el martes 31 de marzo hasta el sábado 4 de abril y tendrá su mayor concentración durante el Viernes Santo, cuando se llevará a cabo el Viacrucis, jornada en la que se prevé la participación de 3 mil 281 efectivos, con el apoyo de 139 vehículos oficiales, 31 motopatrullas, siete grúas, 56 semovientes y tres helicópteros de los Cóndores para resguardar a los asistentes.

Operativo de seguridad con motivo de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa. ı Foto: Cortesía

Rutas alternas por cierres viales en la calzada Ermita Iztapalapa

El funcionario agregó que, como parte de las acciones de seguridad y movilidad, se implementarán cierres viales en distintos puntos de Iztapalapa, particularmente en calzada Ermita Iztapalapa, por lo que recomendó alternativas viales como:

Eje 5 Sur

Anillo Periférico

Avenida Tláhuac

Eje 3 Oriente

Año de Juárez

Avenida Andrés Molina Enríquez

Calzada de Tlalpan

Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles

Eje 5 Sur Leyes de Reforma

Avenida Taxqueña

Operativo de seguridad con motivo de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que se destinaron 22 millones de pesos para el mejoramiento urbano en los ocho barrios, lo que incluyó rehabilitación de banquetas, guarniciones, luminarias, fachadas y señalización, además de la intervención de inmuebles y espacios emblemáticos del recorrido.

Alavez Ruiz señaló que se espera una derrama económica estimada en 250 millones de pesos y dijo que tras el inicio de las actividades con el Domingo de Ramos, ya se registraron alrededor de 42 mil visitantes, por lo que también se desplegarán más de 5 mil trabajadores de limpieza para mantener en condiciones óptimas las vialidades y espacios públicos durante toda la celebración.

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cehr