Pasión de Cristo de Iztapalapa es declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

En las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa se realizó la 180 representación de la Pasión de Cristo con motivo del Viernes Santo, en 2023

La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa ha sido integrada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, hoy 10 de diciembre, durante su vigésima sesión, celebrada en la ciudad de Nueva Delhi, India. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, afirmó que es “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”.

Iniciativa impulsada por el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. (COSSIAC), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México –a través de la UCUVI y del INAH, por medio de su Dirección de Patrimonio Mundial–, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa que tomaron en cuenta la propuesta del Comité Organizador de Viacrucis y el interés de la comunidad.

Reconocimiento de la Unesco a una tradición comunitaria que, desde 1833, reúne a los habitantes de la alcaldía de la Ciudad de México en una expresión de fe, identidad y cultura, la cual tuvo lugar como cumplimiento de una promesa al Señor de la Cuevita –imagen venerada en dicha demarcación–, luego de que la población superara una epidemia de cólera.

De manera formal, la representación comenzó en 1843, rememorando el Teatro Evangelizador de la época virreinal y se organiza cada año con un protocolo de celebración que comienza en diciembre (preparativos y convocatoria a la comunidad) con la participación de los ocho barrios originarios de Iztapalapa (San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara). Los pobladores colaboran como actores, gestores de la ambientación, decoración y logística previa de la Semana Santa.

El Comité de la Unesco valoró la candidatura, avalada por México como Estado Parte de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, al satisfacer los ejes fundamentales para su inscripción, al tratarse de un acto tradicional de raíz religiosa, pero que anima a la concordia, la unión social y el ejercicio de los derechos culturales, y, asimismo, se transmite de generación a generación en el resguardo y cuidado de manifestaciones artísticas ancestrales.

En el 2008, por mediación del COSSIAC se logró el reconocimiento de La Pasión de Cristo como Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito local y fue reconocida, en 2012, como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Después, en 2023, la Representación fue incorporada al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, dentro de un trabajo de fortalecimiento de las gestiones comunitarias apoyadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH en la búsqueda de avalar las iniciativas de las comunidades acarreadoras de programas culturales singulares.

En la actualidad, la representación cuenta con un Plan de Salvaguardia trazado por el COSSIAC, como instancia de representación comunitaria, en acompañamiento con los tres órdenes de gobierno. El documento, cuya implementación es un compromiso adquirido por el Estado mexicano luego de la inscripción internacional, se fundamenta en las fortalezas, limitaciones, oportunidades y desafíos que enfrenta la tradición en aspectos de protección civil, seguridad pública, preservación del patrimonio histórico relacionado con la representación, difusión, sostenibilidad, conservación ambiental y educación.

Orgullo de Iztapalapa, la Ciudad de México y de nuestro país formar parte del catálogo de manifestaciones culturales evaluada como Patrimonios Culturales de la Humanidad.