Cuarta Feria de Museos del Centro Histórico reunirá a 50 recintos

En el marco del Día Internacional de los Museos 2026, el próximo domingo 17 de mayo tendrá lugar, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la Cuarta Feria de los Museos del Centro Histórico, cuya sede será la Plaza de la República del Monumento a la Revolución.

En conferencia de prensa, realizada este lunes en el Museo Nacional de la Revolución, se dieron a conocer detalles del evento que reúne a más de 50 recintos públicos, privados y universitarios con el objetivo de dar a conocer la riqueza y diversidad patrimonial/cultural de la zona histórica de la Ciudad de México.

Programa conformado por talleres, presentaciones artísticas y culturales desplegadas en temáticas sobre arte, historia y ciencia: monólogos teatrales, espectáculos de títeres, exposiciones plásticas, cuentacuentos y ensambles musicales. “Es fundamental visibilizar la enorme riqueza cultural que alberga el Centro Histórico y demostrar que aquí se produce cultura de calidad; en el Centro Histórico la cultura se vive”, señaló Carlos Cervantes Godoy, coordinador general del Centro Histórico.

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“La feria se consolida como un espacio de encuentro entre instituciones culturales y la ciudadanía , donde el conocimiento, la memoria y la creatividad convergen. A través de 52 talleres temáticos en los que el público podrá acercarse de manera participativa al vasto legado que resguarda el Centro Histórico”, subrayó Ricardo Flores Martínez, coordinador de Atención al Público del Museo del Tequila y el Mezcal.

Los visitantes tendrán oportunidad de familiarizarse con los circuitos museísticos ubicados en el Centro Histórico de la capital del país, en el contexto de la proyección internacional de la ciudad rumbo a los próximos eventos globales: iniciativa que busca posicionar al Centro Histórico como un referente cultural vivo.

¿Qué museos participan?

Entre los 50 espacios participantes destacan: Casa Jaime Sabines, Centro Cultural Casa del Tiempo UAM, Museo Casa Kahlo, Museo del Estanquillo, Museo del Templo Mayor, Museo del Tequila y el Mezcal, Museo Nacional de la Revolución, Museo Soumaya, Museo Palacio Postal, Museo Panteón de San Fernando y Museo de la Inquisición.

“Queremos resaltar el papel social que contribuye a comprender la historia, el arte, la identidad y creatividad en diferentes contextos. El público puede conectar con una atractiva oferta cultural a través de talleres y dinámica gratuitas ; cita cultural que recalca el papel protagónico de los museos como agentes que hacen posible que perdure la correspondencia que reafirma la memoria como identidad”, aseveró Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

Ficha

Cuarta Feria de los Museos del Centro Histórico

Dónde: Plaza de la República, Monumento a la Revolución

Cuándo: domingo 17 de mayo, 2026

Horario: de 10:00 a 17:00 horas

Entrada libre

cehr