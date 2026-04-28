Martha Graham, una danza contra las injusticias que sigue vigente

En momentos en los que hay conflictos armados, persecuciones contra la comunidad migrante, racismo y violencia, algunas de las obras maestras de Martha Graham, madre de la danza moderna, siguen vigentes y denunciando todo tipo de injusticias, afirmó ayer Janet Eilber, directora artística de la compañía que lleva el nombre de la artista y que este año celebra un siglo de existencia con una gira que incluye México, país al que estuvo ligada.

“Hace unos meses estuvimos en Minneapolis, que ha sido muy afectada por el ICE, por los desafíos del racismo y la violencia. Presentamos With the People y fue hermosamente recibida. Martha Graham en 1943-44 creó y estrenó Appalachian Spring, en un momento en el que Estados Unidos estaba cruzado por la guerra y con acuciantes problemas de nacionalismo, inmigración y racismo. Algunas de sus obras maestras todavía hablan fuerte contra este tipo de injusticias”, dijo Janet Eilber en un encuentro virtual con medios mexicanos, incluido La Razón.

Intérpretes en una función de We the People. ı Foto: Cortesía›Hibbard Nash, Isabella Pagano y Elyse Mertz

Comentó que la Compañía de Danza Martha Graham, la más longeva de Estados Unidos, realiza un trabajo “que ha atravesado el tiempo”, mediante obras de su fundadora, pero también de coreógrafos invitados.

Después de más de 45 años de no visitar México, la agrupación se presentará el próximo 20 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes. Una función que los motiva por la relación que tuvo Martha Graham con nuestro país. El programa incluirá obras cruciales del repertorio de la mujer que revolucionó la danza: Lamentation (1930), Chronicle (1936) y Dark Meadow Suite (1946), además de We the People (2024), de Jamar Roberts.

“Toda la compañía está muy feliz de regresar a México después de tantos años. Sabemos que la técnica de Martha Graham se ha explorado en su país a través de las últimas décadas. Estamos muy felices de mostrar un programa que abarca varios momentos de la creación de Martha Graham. Hay mucha gente en su nación que habla este lenguaje; aunque no tenemos el mismo idioma, podemos dialogar a través del movimiento”, expresó.

Dijo que el programa se enfoca en mostrar cómo Martha Graham cambió para siempre este arte. “Seleccionamos cuidadosamente para que se hagan una idea de los descubrimientos más importantes de ella, los más revolucionarios a lo largo de nuestros 100 años. Pero también destacar su relación con México y los rituales que presenció de joven”, explicó.

En Lamentation, el público podrá apreciar esos cuatro minutos en los que Martha Graham anunció que el modernismo había llegado a la danza estadounidense. “Se puede ver uno de los primeros descubrimientos en donde lleva la emoción pura hacia el escenario en un momento en el que la danza en Estados Unidos era entretenimiento. Ella rompió con esas estructuras y llevó la esencia de la pena y del duelo”, comentó.

Solista en Lamentation, que inauguró la danza moderna. ı Foto: Cortesía›Hibbard Nash, Isabella Pagano y Elyse Mertz

Mientras que Chronicle “es un grito contra la opresión y la guerra. Hace un llamado a la gente a unirse para resolver problemas y generar cambios. El mensaje contra la opresión trasciende el tiempo y sigue vigente en la actualidad”, dijo.

Con Dark Meadow Suite hizo un homenaje a México, pues tomó la música de Carlos Chávez.

“Ya estaba desarrollando una exploración o investigación de la experiencia psicológica del ser. Nos muestra esa influencia tan grande que tuvo el contacto de Martha con los rituales de los nativos americanos del suroeste de los Estados Unidos y en su visita a México con sus grupos originarios. Le afectaron muy profundamente en su manera de relacionarse con la danza, conociendo y observando estas danzas rituales”, resaltó Janet Eilber.

Mientras que We the People es un diálogo con Chronicle. “Es un comentario social y político que revisa la atmósfera que tenemos en este momento en el mundo y en Estados Unidos. También es una protesta y pide a la gente que se una para hacer cambios y resolver los problemas de la humanidad”, apuntó sobre el programa que llegará luego de tres años de gestión de Contenidos Artísticos, empresa cultural dirigida por Cristina Vázquez.

Martha Graham

100 años: la danza que transformó el siglo XX

Cuándo: 20 de octubre

Dónde: Palacio

de Bellas Artes

Horario: 20:00 horas

Un lenguaje y técnica que evolucionan

LA TÉCNICA y el lenguaje que desarrolló Martha Graham, que tiene como principios la respiración, la contracción y la liberación, sigue evolucionando, aseguró a La Razón Janet Eilber, directora artística de la compañía fundada por quien fuera una figura fundamental del siglo XX, junto a artistas de la talla de Picasso.

“La técnica y el lenguaje que desarrolló han evolucionado. Estaba orientado al objetivo de revelar quién eras tú como persona. Fue revolucionario en su tiempo, porque iba en contra de lo que se entendía como danza; el pensamiento y el sentimiento de las personas siguen siendo un concepto revolucionario para bailar.

“Ahora, quien se acerca a la técnica no solamente lo hace para comprender diferentes maneras del movimiento, sino que empieza un viaje para conocerse a sí mismo y encontrar la manera de expresarse”, explicó, y destacó que la técnica es tan fundacional como lo es el ballet.

La Compañía de Martha Graham sigue enseñando este legado. “Nuestra escuela tiene 100 años de antigüedad. Esta semana vamos a mudarnos de sede y vamos a tener un nuevo hogar con seis hermosos estudios para lograr expandir nuestra oferta educativa este otoño y poder conectarnos con los maestros y con la gente que quiere aprenderla”, adelantó.