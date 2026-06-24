Por ley seca se pierden hasta 25 mdp, advierten negocios

Residuos sobre Paseo de la Reforma, tras celebración en el Ángel, el 18 de junio.

El acuerdo por el cual la Secretaría de Gobierno de la CDMX ordenó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas este miércoles en que será jugado el partido mundialista entre las selecciones de México y República Checa, tendrá como resultado la pérdida aproximada de hasta 25 millones de pesos en establecimientos y comercios capitalinos, indicó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el acuerdo de Ley seca especifica el cese de venta de alcohol en todas sus graduaciones a partir de las 15 horas de este miércoles hasta las 7:00 horas del jueves, dentro de tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados que se encuentren en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez y Cuauhtémoc, dentro del perímetro “A” del Centro Histórico capitalino.

El Dato: Los festejos de la victoria de la selección de México ante Corea dejaron 40 toneladas de basura alrededor del Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino.

Este mandato tendrá repercusión directa entre tres mil y cinco mil establecimientos ubicados en los perímetros referidos, con pérdidas económicas que van de los 4.5 hasta los 25 millones de pesos, producto de ser una jornada de alta demanda comercial, indicó la Anpec.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la alianza de comerciantes, comentó en entrevista con La Razón que la resolución “es una medida totalmente desafortunada”, ya que además de la merma en ganancias que representa, la celebración de partidos de la selección mexicana funge como catarsis entre la afición.

El Tip: La prohibición de consumo de alcohol se exceptúa única y exclusivamente en copeo con alimentos.

Y sugirió como medida alternativa a la Ley seca para evitar desorden público durante aglomeraciones, la presencia de elementos de seguridad y la correcta previsión de un plan de contingencia, que mitigue y contenga conflictos.

“Creo que la gente tiene derecho a esa catarsis, a esa celebración y el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación, por mandato, porque se votó por ello, de garantizar el orden de manera preventiva, es decir, poner guardias, policías, sin armas, en donde ven un problemita que surja, pues inmediatamente intervenir, alistarse a la gente, sacarlo de la multitud, te lo llevas. Ese trabajo es el trabajo del orden”, consideró Rivera.

CÁMARAS EN FAVOR. En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) refirieron estar de acuerdo con la medida implementada por el Gobierno capitalino para regular la venta de bebidas alcohólicas.

“El objetivo es promover celebraciones seguras y responsables que permitan proteger a residentes y visitantes, cuidar el espacio público y preservar los servicios que hacen posible que millones de personas disfruten la ciudad”, indicaron.

445 conductores sin pasar alcoholímetro, del 11 al 21 de junio

Las cámaras de comercio y el CIVyl, resaltan que desde abril anterior, previo al inicio del Mundial de Futbol 2026, en conjunto con la Secretaría de Turismo capitalina y la Secretaría de Desarrollo Económico, impulsan la campaña “Buena Copa”, la cual incentiva la responsabilidad en el consumo de bebidas con alcohol durante el Mundial de Futbol 2026.

“La iniciativa promueve acciones concretas como ofrecer un vaso de agua sin costo junto con cada bebida alcohólica en hoteles, bares y restaurantes, generar conciencia sobre el concepto de trago estándar, en donde el alcohol es alcohol y fomentar entornos seguros para residentes, visitantes y aficionados”, puntualizaron.

Y añadieron que la industria continua con el acompañamiento responsable a medidas que incentiven una buena convivencia en celebraciones masivas en la Ciudad de México, entre las que se encuentra la cultura de responsabilidad en el consumo de alcohol.

Sitios que alcanza el acuerdo

Negocios afectados por la Ley seca

Tiendas de conveniencia

Abarrotes

Supermercados

Establecimientos con venta permitida