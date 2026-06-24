Ley seca en CDMX busca evitar riesgos durante festejos por partido México vs Chequia: Concanaco

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), señaló que fue una consecuencia de “los festejos tan mexicanos” de los últimos partidos del Mundial, y la medida es para disminuir cualquier riesgo que pueda presentarse.

Octavio de la Torre de Steffano sostuvo que, por ahora, ninguna persona dueña de negocios le ha expresado alguna opinión al respecto sobre la medida emprendida por el Gobierno de la Ciudad de México, porque también se entiende que la prohibición no contempla el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos que incluyen venta de alimentos.

Ley Seca durante partido del México vs Chequia ı Foto: La Razón (Canva)

“A mí ningún dueño o dueña de negocio me ha expresado algo al respecto. Me hicieron la pregunta de alguna empresa que distribuye este tipo de productos, que, si teníamos alguna postura, pero ninguna de nuestra organización nos ha solicitado una expresión al respecto, porque entendemos que el consumo se va a estar realizando en los establecimientos que tienen autorización para llevar a cabo la venta de estos productos y también entendemos que esto es una consecuencia de los festejos tan mexicanos que tuvimos en los últimos partidos”, añadió en conferencia de prensa.

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Ley seca, para disminuir riesgos

El representante sectorial destacó que, los festejos tras la victoria de México contra Corea fueron “dentro de lo que posiblemente se pueda considerar algo civilizado”, y la acción gubernamental busca disminuir los riesgos; no obstante, resaltó que hubo “expresiones muy interesantes que ponían en riesgo la vida de las personas” y exhortó a seguir el ejemplo de prácticas de respeto al entorno, como las que suelen atribuirse a la cultura japonesa, particularmente en el manejo de residuos después de eventos masivos.

Festejo el Ángel de la Independencia tras la victoria de México ante Corea. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“Yo debería de pedirles a todos que vean a los japoneses, de verdad, me parece que las expresiones y la diversión es muy interesante, pero sí hay que ver tantito la cultura japonesa en cuanto al respeto a los otros, en términos de que cada uno se lleve su bolsita y guarde su basura y no deje las ciudades en las condiciones en las que las dejan”.

Subrayó que el cuidado del espacio público debe entenderse como una responsabilidad compartida, así como nadie permitiría que se ensuciara su propia casa, también es necesario procurar que la ciudad y el país se mantengan limpios y ordenados.

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cehr