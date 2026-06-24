Van contra alcohol y basura en festejos

Para salvaguardar a los aficionados, así como para prevenir grandes cantidades de basura tras las celebraciones en el Ángel de Independencia tras el partido de México contra Chequia, el Gobierno de la Ciudad de México suspendió la venta de alcohol en la zona centro y anunció la instalación de recipientes para residuos.

Con estas acciones, la administración local busca evitar que se repita el escenario en el que miles de aficionados bebieron alcohol en vía pública, participaron en riñas, acabaron con la jardinería de la avenida, subieron a techos de estaciones del Metrobús de la Línea 7 y dejaron atrás 40 toneladas de basura.

El Dato: La cantidad de residuos recolectados en Paseo de la Reforma tras la celebración del partido de México, el pasado jueves, equivale a un peso de 10 elefantes africanos.

“Convocamos a todas y todos, a vivir esta fiesta con responsabilidad. Queremos un Mundial de convivencia, de encuentro, de celebración familiar, libre del consumo excesivo o problemático de alcohol o de otras sustancias.

“Éste es el llamado. Podemos convivir muy bien. Podemos bailar después del Mundial. Podemos brincar y estar alegres, contentos, festejando, pero tenemos que tener responsabilidad en estos festejos”, expresó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina en conferencia.

3 mil 275 policías estarán en el Fan Fest del Zócalo

Ayer, la administración local publicó en el Gaceta Oficial local un acuerdo para suspender la venta de alcohol para llevar en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. La restricción aplicará de las 15:00 horas del 24 de junio y hasta las 07:00 horas del 25 de junio.

Sobre los residuos, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza Ramírez, apuntó que, sobre Paseo de la Reforma, de la Puerta de los Leones a Eje Central, habrá 600 botes de basura que servirán para separar los desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables.

En el resto de la capital, la Sedema y el Gobierno capitalino instalarán 156 contenedores de los tres tipos de residuos, con eso buscan incentivar a la ciudadanía a que coloquen correctamente sus desechos.

“Nosotros vamos a presentar lo que es la estrategia y la campaña reforzada, llamada: La Mejor Sede del Mundial, Deja Limpia la Ciudad. Entonces, queremos decirles que no es gol tirar la basura en el piso al celebrar, pero sí es gol el usar los contenedores instalados en los festejos y ahí depositar”, apuntó la secretaria.

Esto, debido al gran número de basura que los aficionados han dejado durante las celebraciones posteriores a los partidos de México, como sucedió el 11 de junio en el Fan Fest del Zócalo y luego el 18 de junio, cuando Paseo de la Reforma quedó inundada de botellas de vidrio y plástico, así como por otros residuos.

Rosa María, de 53 años, y quien acude al Centro Histórico para comprar mercancía para su mercería, vio con buenos ojos las medidas del Gobierno local para evitar desmanes y basura en la calle.

“Me da gusto, así no va a haber personas borrachas ensuciando, tan bonita que es Reforma. Sí había visto las fotos de cómo quedó y sentí asco”, dijo a La Razón.

Al ser cuestionada sobre un estimado económico por los daños a inmobiliario público hechos por aficionados en los festejos en Reforma, Brugada Molina mencionó que si bien no hay un cálculo, son mínimos en comparación con los causados por el Bloque Negro en marchas.

En lo que corresponde a la seguridad para el partido México contra Chequia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció el despliegue de 56 mil elementos policiales en toda la ciudad para realizar labores de prevención, vigilancia, tránsito, y movilidad.

Además, las autoridades capitalinas instalarán 30 pantallas para ver el partido de México en la zona centro, de las cuales 18 estarán entre Bucareli y la Diana Cazadora, en Reforma; 9 más en calles aledañas al Zócalo y tres en la Avenida Juárez.

MÁS MOVILIDAD. La Secretaría de Movilidad informó que hoy ampliará el horario de operación de diversos sistemas de transporte público para facilitar el traslado de los aficionados que asistan al partido entre México y Chequia, programado para las 19 horas en el Estadio Ciudad de México, así como para quienes asistan a la celebración en Reforma y la zona centro.

Como parte del operativo especial, el Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá el servicio en las líneas 1, 2 y 3 hasta la 01:00 hora del jueves, mismo caso que el Metrobús y el Tren Ligero que mantendrán operaciones hasta esa hora.

La Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos tendrán servicios nocturnos entre la medianoche y las cinco horas.