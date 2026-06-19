...Y en el Ángel de la Independencia, fiesta

Una algarabía absoluta es lo que se vivió la noche de este jueves 18 de junio tras la victoria de la Selección Mexicana de Fútbol, la cual derrotó por un gol al combinado de Corea del Sur.

Desde las 14:00 horas, la afición se dio cita en las inmediaciones de dicho monumento, aunque para las 17:00 horas, avenida Paseo de la Reforma, Río Tiber, la calle de Génova, Londres, Hamburgo estaban a reventar.

Cadenas como Hooters, Shake Shack, Parrilla Leonesa y otras tantas, registraron tiempos de espera de hasta una hora para ingresar a ver el segundo partido de México en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

1 hora de espera en cadenas como Hooters y Shake

“Llevamos acá unos 30 o 40 minutos. No siempre es el Mundial, es una vez cada cuatro años. Ahorita, igual y nos sablean con los precios, pero hoy ganamos, yo digo 3-1 contra los coreanos. Eran amigos entre semana, pero eso ya se acabó”, externaba entre risas Octavio Vázquez, un aficionado que acudió con su novia a ver el segundo encuentro del Tricolor.

Tras un recorrido en la zona por La Razón, se constató que esta situación no fue exclusiva de las grandes cadenas restauranteras, sino que también ocurrió en pequeños y medianos comercios.

“Es mucho más lo que vendemos con el Mundial y los partidos, sobre todo los de México, aunque por ahí con el de Brasil también vino mucha gente. Pongo un doble o triple, 200 por ciento que subieron las ventas”, dijo Darío Suárez, un comerciante ambulante.

La algarabía, la felicidad, la emoción y hasta el regocijo absoluto se apoderaron del Ángel de la Independencia alrededor de las 20:07 horas, momento en el cual, el mediocampista del Club Guadalajara, Luis Romo, aprovechó un error del portero Kim Seung-Gyu para anotar el gol con el que México selló su segundo triunfo del certamen. Y después, todo fue una fiesta total.