México vs Ecuador: Día, hora y todo lo que debes saber del juego de 16vos del Mundial

Jugadores de la Selección Mexicana en el partido ante Chequia en la Copa del Mundo 2026

Luego de los resultados de la jornada de este sábado 27 de junio se confirmó que la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El cotejo se realiza en el Estadio Azteca y aquí te contamos todos los detalles del compromiso.

El 30 de junio es el día en el que México, al mando de Javier Aguirre, buscará dar un paso más en un Mundial que puede ser histórico, pues se tendrá la ventaja de ser verdaderamente locales en el Coloso de Santa Úrsula, con la motivación que de ganar los cuartos de final se jugarán también en el Azteca.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Día, hora, estadio y detalles del México vs Ecuador

Día: Martes 30 de junio

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de México (Azteca)

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX

Detalles del México vs Ecuador

El partido entre México y Ecuador corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El ganador accederá a los octavos de final y uno de los posibles rivales es Inglaterra.

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El Tricolor avanzó como el mejor equipo del Grupo A con una campaña histórica al ganar por primera vez sus tres duelos de la fase de grupos y no recibir gol. Nunca antes una escuadra mexicana había conseguido los 9 puntos en una primera ronda.

Del otro lado, la Selección de Ecuador se calificó de manera agónica, pues en la última jornada de la fase de grupos vencieron 2-1 a Alemania, remontando, para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

“¡Incondicionales, tenemos rival definido! Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. Somos México y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha”, dice el Tricolor en su cuenta de X, antes llamado Twitter.

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