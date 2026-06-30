Memes de México vs Ecuador inundan las redes sociales antes del partido del Mundial

La Selección Mexicana enfrenta este martes a Ecuador en un partido decisivo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la siguiente ronda del torneo.

La expectativa entre los aficionados ha crecido conforme se acerca el silbatazo inicial. Miles de seguidores del Tricolor confían en que el equipo consiga el triunfo, mientras que la afición ecuatoriana espera dar la sorpresa y eliminar al combinado mexicano en territorio nacional.

Como ocurre con los partidos de mayor relevancia, las redes sociales ya se llenaron de memes, bromas y reacciones que reflejan el entusiasmo, los nervios y las expectativas de ambos lados. Antes de que ruede el balón en el partido de México vs Ecuador, el humor se ha convertido en uno de los principales protagonistas entre los aficionados.

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Selección mexicana celebran un gol contra Chequia, el 24 de junio. ı Foto: AP

Los mejores memes por el partido México vs Ecuador

En esta ocasión no han faltado las bromas a través de redes sociales sobre el partido que viene, tal y como sucedió al momento de enfrentar a Chequia, Sudáfrica y Corea del Sur, miles de mexicanos ya comparten memes del tema.

Algunos de los más comunes tienen que ver con el evento sucedido en la embajada de México en Ecuador, cuando autoridades de ese país irrumpieron al interior. Los memes hablan de ‘defender nuestra embajada’ o ‘vengar’ lo sucedido en la cancha.

POR LA EMBAJADA MEXICANA EN ECUADOR pic.twitter.com/OKhL7Y1PDk — David Vaka (Dir. David Vaca) (@DavidVaka_) June 30, 2026

Otros más, afirman que aun cuando la selección de Ecuador cuente con miembros que juegan en equipos de renombre, los mexicanos darán una grata sorpresa debido a diversos jugadores en su plantilla. Entre los más mencionados se encuentran Quiñones, y Mora, quien es el jugador más joven de la selección.

Por el lado ecuatoriano, muchos compartieron memes afirmando que toda América Latina se encuentra de su lado, dejando fuera de esto a Brasil, quien según estas bromas es el único en apoyar a México.

El mapa es este. En el Ecuador vs. México, ¿estamos todos de acuerdo? pic.twitter.com/vGjR5jkkJi — Lu ♡ (@UnaTalPadawan) June 30, 2026

Además, se compartieron videos en modo de burla, y fotografías de los aficionados que se dieron cita a las afueras del hotel donde se hospeda la selección de Ecuador con el fin de ‘desvelarlos’ a modo de bajar su rendimiento en la cancha.

Mi real y yo afuera del hotel de concentración de ecuador el lunes en la madrugada pic.twitter.com/8iIZaarzvd — Don Justin Compean (@DonJustino_) June 28, 2026

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LMCT