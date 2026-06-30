Francia y Suecia chocan por primera ocasión

JUGADORES franceses festejan una anotación ante Noruega, el 26 de junio.

Nueva Jersey es la sede del primer cruce mundialista entre Francia y Suecia, uno de los cotejos más llamativos de dieciseisavos de final, en el que los nórdicos parten como víctimas ante los actuales subcampeones del orbe.

De los 23 antecedentes entre Les Bleus y los nórdicos, 11 han sido de carácter oficial, siendo los más destacados los de las fases de grupos de las Eurocopas Suecia 1992 y Polonia-Ucrania 2012, que terminaron con empate 1-1 y triunfo de los escandinavos por 2-0, de manera respectiva.

El Tip: Francia superó 4-2 a Suecia el 17 de noviembre de 2020 en el duelo más reciente entre ambos.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, volvió a la concentración de los galos después de viajar a Europa para el funeral de su madre.

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Deschamps se enteró de la muerte de su madre al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak, el 22 de junio, que aseguró el pase desde la fase de grupos. Se perdió el triunfo del viernes ante Noruega.

13 mundiales ha jugado Suecia en su historia

“Estoy aquí. Estoy bien, y es bueno estar ocupado desde el viernes por la noche, cuando regresé a Estados Unidos”, manifestó Deschamps.

Francia hizo el pleno de victorias en la fase de grupos por primera vez desde 1998, el año en el que como local atrapó su primer título.

Argentina y México fueron las otras selecciones que ganaron sus tres encuentros de la primera fase del campeonato.

“Para mí fue muy difícil. Y para mí y para la selección francesa era importante que me fuera. Ellos hicieron lo que tenían que hacer”, expresó Deschamps. “Y ahora estamos preparando una competición dentro de la competición”.

El asistente Guy Stéphan condujo al equipo a la victoria 4-1 sobre Noruega, en ausencia de Deschamps.

“Fue un poco un shock”, comentó el mediocampista Adrien Rabiot. “Confió plenamente en nosotros y respondimos de la mejor manera posible. Estamos contentos de que haya vuelto. No creo que sea tan fácil tener que atravesar el duelo en estas condiciones. Esto es futbol y ahora tenemos el Mundial y es lo que hay”.

Capitán de los campeones de Francia en 1998, Deschamps asumió como entrenador en 2012 y dijo en enero que se retiraría este verano. Intenta convertirse en el segundo técnico en ganar dos títulos mundiales, después del italiano Vittorio Pozzo en 1934 y 1938.

“Didier volvió con la voluntad de llegar lo más lejos posible en este Mundial. Es algo que, por supuesto, también le ayudará a olvidar un poco estos acontecimientos trágicos”, señaló Rabiot.

“Sonrió mucho. Intentó mostrarse entusiasta, aunque sé que le afecta mucho”.

El delantero Marcus Thuram no estará disponible contra Suecia por una lesión en el gemelo y el mediocampista N’Golo Kanté es duda.

“En cuanto a Marcus, no, tiene un pequeño problema. No es muy grave, pero es muscular”, explicó Deschamps. “En cuanto a N’Golo, no es muscular, pero quizá esté demasiado justo para estar mañana en el 11 inicial”, agregó.

Thuram, hijo de Lilian Thuram (campeón mundial de 1998), ingresó en el tiempo añadido de la segunda parte contra Irak en su única aparición en la justa hasta el momento.

El defensor William Saliba jugó los 90 minutos en los dos primeros partidos y descansó contra Noruega.

“Por supuesto, tiene problemas de espalda, y eso no es algo nuevo”, indicó Deschamps. “No está al 100 por ciento, pero si está al 99% está bien para los partidos. Todo está bien”, subrayó. El que gane va ante Paraguay, el sábado.