¡Sigue la fiesta!

¿Qué artista estará en el estacionamiento del Palacio de los Deportes por el partido México vs Ecuador?

Gobierno CDMX anunció conciertos gratuitos en distintas sedes para acompañar la fiesta de hoy, cuando juega México vs Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026

HOY es un día de fiesta por el partido México vs Ecuador; este es el concierto que habrá en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.
HOY es un día de fiesta por el partido México vs Ecuador; este es el concierto que habrá en el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Foto: Reuters / Wikimedia
Por:
Arturo Meléndez

¡Hoy es día de apoyar a la Selección Mexicana! El Tri se juega su pase a los octavos de final del Mundial 2026 con un duelo frente a Ecuador. Así que sigue la fiesta y la fiebre futbolera en México y, para ello, el Gobierno de la CDMX organizó conciertos en varios puntos de la capital, entre ellos el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Los aficionados del fútbol podrán disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 a través de los 18 eventos fan fest distribuidos por las 16 alcaldías, incluido el del Zócalo. Además, se instalaron pantallas en 30 puntos de la avenida Paseo de la Reforma para que nadie se quede sin vivir la emoción futbolera.

¡Sigue la fiesta este martes por el Mundial 2026!
¡Sigue la fiesta este martes por el Mundial 2026! ı Foto: X, @ClaraBrugadaM

Sin embargo, este martes 30 de junio no es un día cualquiera: México se juega su continuidad en el torneo internacional con un partido contra Ecuador. Por ello, además de los partidos, habrá una gran fiesta en diferentes sedes de la CDMX, entre ellos el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

TE RECOMENDAMOS:
¡Habrá fiesta en El Caballito para apoyar a la Selección Mexicana! Estos son los artistas que se presentarán.
¡Fiesta mundialista!

¿Qué artista estará en El Caballito de Reforma por el partido México vs Ecuador?

Concierto HOY en el estacionamiento del Palacio de los Deportes por partido México vs Ecuador

Este martes, la Selección Mexicana juega contra Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo que gane pasará a los octavos de final, y la afición de nuestro país se alista para una gran fiesta.

Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México presentó conciertos, sedes para ver los partidos, mapas, operativo de seguridad y todo lo necesario para que este martes tengamos una jornada futbolera llena de diversión y sana convivencia.

En el marco de los festejos por el partido México vs Ecuador, el Gobierno capitalino anunció una serie de conciertos de acceso libre para acompañar la celebración.

Así, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, los encargados de la fiesta serán Los Askis y Grupo Cañaveral.

Los Askis dará un concierto a las 17:40 horas en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes, mientras que Grupo Cañaveral pondrá a bailar a los asistentes a las 21:00 horas.

Recuerda que el Gobierno capitalino implementará nuevamente Ley Seca durante el partido México vs Ecuador, por lo que la fiesta será sin alcohol.

Asimismo, toma en cuenta que la estación del Metro CDMX más cercana para llegar al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Tiempos de espera en el Metro HOY
¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 30 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta


Google Reviews