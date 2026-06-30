¿Qué artista estará en el estacionamiento del Palacio de los Deportes por el partido México vs Ecuador?

¡Hoy es día de apoyar a la Selección Mexicana! El Tri se juega su pase a los octavos de final del Mundial 2026 con un duelo frente a Ecuador. Así que sigue la fiesta y la fiebre futbolera en México y, para ello, el Gobierno de la CDMX organizó conciertos en varios puntos de la capital, entre ellos el estacionamiento del Palacio de los Deportes.
Los aficionados del fútbol podrán disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 a través de los 18 eventos fan fest distribuidos por las 16 alcaldías, incluido el del Zócalo. Además, se instalaron pantallas en 30 puntos de la avenida Paseo de la Reforma para que nadie se quede sin vivir la emoción futbolera.
Sin embargo, este martes 30 de junio no es un día cualquiera: México se juega su continuidad en el torneo internacional con un partido contra Ecuador. Por ello, además de los partidos, habrá una gran fiesta en diferentes sedes de la CDMX, entre ellos el estacionamiento del Palacio de los Deportes.
¿Qué artista estará en El Caballito de Reforma por el partido México vs Ecuador?
Concierto HOY en el estacionamiento del Palacio de los Deportes por partido México vs Ecuador
Este martes, la Selección Mexicana juega contra Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo que gane pasará a los octavos de final, y la afición de nuestro país se alista para una gran fiesta.
Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México presentó conciertos, sedes para ver los partidos, mapas, operativo de seguridad y todo lo necesario para que este martes tengamos una jornada futbolera llena de diversión y sana convivencia.
En el marco de los festejos por el partido México vs Ecuador, el Gobierno capitalino anunció una serie de conciertos de acceso libre para acompañar la celebración.
Así, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, los encargados de la fiesta serán Los Askis y Grupo Cañaveral.
Los Askis dará un concierto a las 17:40 horas en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes, mientras que Grupo Cañaveral pondrá a bailar a los asistentes a las 21:00 horas.
Recuerda que el Gobierno capitalino implementará nuevamente Ley Seca durante el partido México vs Ecuador, por lo que la fiesta será sin alcohol.
Asimismo, toma en cuenta que la estación del Metro CDMX más cercana para llegar al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9.
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