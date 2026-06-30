¿Qué artista estará en el estacionamiento del Palacio de los Deportes por el partido México vs Ecuador?

HOY es un día de fiesta por el partido México vs Ecuador; este es el concierto que habrá en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

¡Hoy es día de apoyar a la Selección Mexicana! El Tri se juega su pase a los octavos de final del Mundial 2026 con un duelo frente a Ecuador. Así que sigue la fiesta y la fiebre futbolera en México y, para ello, el Gobierno de la CDMX organizó conciertos en varios puntos de la capital, entre ellos el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Los aficionados del fútbol podrán disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 a través de los 18 eventos fan fest distribuidos por las 16 alcaldías, incluido el del Zócalo. Además, se instalaron pantallas en 30 puntos de la avenida Paseo de la Reforma para que nadie se quede sin vivir la emoción futbolera.

¡Sigue la fiesta este martes por el Mundial 2026! ı Foto: X, @ClaraBrugadaM

Sin embargo, este martes 30 de junio no es un día cualquiera: México se juega su continuidad en el torneo internacional con un partido contra Ecuador. Por ello, además de los partidos, habrá una gran fiesta en diferentes sedes de la CDMX, entre ellos el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Concierto HOY en el estacionamiento del Palacio de los Deportes por partido México vs Ecuador

Este martes, la Selección Mexicana juega contra Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo que gane pasará a los octavos de final, y la afición de nuestro país se alista para una gran fiesta.

Mañana juega la Selección Nacional y para que la fiesta sea de todas y todos, abriremos nuevos espacios con pantallas gigantes y conciertos gratuitos al terminar el partido: el Palacio de los Deportes para el oriente con Grupo Cañaveral; El Caballito en Reforma con Los Cuisillos… pic.twitter.com/4yyLWpNhTu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 29, 2026

Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México presentó conciertos, sedes para ver los partidos, mapas, operativo de seguridad y todo lo necesario para que este martes tengamos una jornada futbolera llena de diversión y sana convivencia.

En el marco de los festejos por el partido México vs Ecuador, el Gobierno capitalino anunció una serie de conciertos de acceso libre para acompañar la celebración.

Así, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, los encargados de la fiesta serán Los Askis y Grupo Cañaveral.

Los Askis dará un concierto a las 17:40 horas en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes , mientras que Grupo Cañaveral pondrá a bailar a los asistentes a las 21:00 horas .

¡El estacionamiento del Palacio de los Deportes se viste de gala para apoyar a la Selección!



Arrancamos motores y calentamos la garganta al ritmo de la cumbia andina con el concierto en vivo de Los Askis 🎶



Cerramos la noche con broche de oro y puro sabor bailando con el Grupo… pic.twitter.com/ASuEVA1YvN — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 30, 2026

Recuerda que el Gobierno capitalino implementará nuevamente Ley Seca durante el partido México vs Ecuador, por lo que la fiesta será sin alcohol.

Asimismo, toma en cuenta que la estación del Metro CDMX más cercana para llegar al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9.

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