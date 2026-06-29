México vs Ecuador: Metro y Metrobús extienden horario este 30 de junio en CDMX

Metro y Metrobús de la Ciudad de México ajustarán sus horarios con motivo del partido México vs Ecuador.

El Metro de la Ciudad de México y el Metrobús anunciaron modificaciones a sus horarios de servicio para este martes 30 de junio, con motivo del partido entre las selecciones de México y Ecuador.

Ante el encuentro programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que extenderá la operación de trenes en al menos tres líneas:

Línea 1, de Observatorio a Pantitlán

Línea 2, de Cuatro Caminos Tasqueña

Línea 3, de Indios Verdes a Universidad

En estas rutas, el Metro ampliará su horario hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de julio; es decir, operará una hora más de lo habitual para facilitar la movilidad de las y los aficionados.

“La medida se aplica para favorecer los desplazamientos en horario de las personas que acudan al Estadio Ciudad de México, así como a las concentraciones que probablemente se realicen, posteriores al encuentro de balompié, en avenida Paseo de la Reforma, con la columna del Ángel de la Independencia como referencia”, explicó.

#TarjetaInformativa: Este martes 30 de junio, las Líneas 1, 2 y 3 extenderán horario al término del servicio. pic.twitter.com/o7ygRk9iVM — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

Metrobús también ampliará su horario este 30 de junio

Por separado, el Metrobús también anunció horarios especiales para este martes 30 de junio en sus siete líneas en la Ciudad de México.

Ante la alta afluencia de aficionados y los posibles festejos que podrían prolongarse hasta la madrugada, el medio de transporte extenderá su servicio hasta las primeras horas del 1 de julio.

Aunque las modificaciones están sujetas a las condiciones viales, el Metrobús anunció que la última salida de autobuses será a la 01:00 horas en las siguientes líneas y estaciones:

Línea 3, desde Santa Cruz Atoyac

Línea 4, desde Buenavista, San Lázaro, Hidalgo y Amajac

Línea 7, desde Campo Marte y La Diana

En tanto, la última salida de unidades será a las 02:00 horas en:

Línea 1, desde El Caminero, Insurgentes e Indios Verdes

Línea 2, desde Tacubaya y Tepalcates

Línea 5, desde Preparatoria 1 y Río de los Remedios

Línea 6, desde Villa de Aragón y El Rosario

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cehr