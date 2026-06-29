México vs Ecuador: Metro y Metrobús extienden horario este 30 de junio en CDMX

El Metro de la Ciudad de México y el Metrobús anunciaron modificaciones a sus horarios de servicio para este martes 30 de junio, con motivo del partido entre las selecciones de México y Ecuador.
Ante el encuentro programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que extenderá la operación de trenes en al menos tres líneas:
- Línea 1, de Observatorio a Pantitlán
- Línea 2, de Cuatro Caminos Tasqueña
- Línea 3, de Indios Verdes a Universidad
En estas rutas, el Metro ampliará su horario hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de julio; es decir, operará una hora más de lo habitual para facilitar la movilidad de las y los aficionados.
Hoy No Circula martes 30 de junio 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex
“La medida se aplica para favorecer los desplazamientos en horario de las personas que acudan al Estadio Ciudad de México, así como a las concentraciones que probablemente se realicen, posteriores al encuentro de balompié, en avenida Paseo de la Reforma, con la columna del Ángel de la Independencia como referencia”, explicó.
Metrobús también ampliará su horario este 30 de junio
Por separado, el Metrobús también anunció horarios especiales para este martes 30 de junio en sus siete líneas en la Ciudad de México.
Ante la alta afluencia de aficionados y los posibles festejos que podrían prolongarse hasta la madrugada, el medio de transporte extenderá su servicio hasta las primeras horas del 1 de julio.
Aunque las modificaciones están sujetas a las condiciones viales, el Metrobús anunció que la última salida de autobuses será a la 01:00 horas en las siguientes líneas y estaciones:
- Línea 3, desde Santa Cruz Atoyac
- Línea 4, desde Buenavista, San Lázaro, Hidalgo y Amajac
- Línea 7, desde Campo Marte y La Diana
En tanto, la última salida de unidades será a las 02:00 horas en:
- Línea 1, desde El Caminero, Insurgentes e Indios Verdes
- Línea 2, desde Tacubaya y Tepalcates
- Línea 5, desde Preparatoria 1 y Río de los Remedios
- Línea 6, desde Villa de Aragón y El Rosario
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cehr