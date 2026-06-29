CDMX refuerza seguridad y sedes gratis para el partido México vs Ecuador

El plan de entretenimiento del gobierno local descentralizará los festivales deportivos habilitando explanadas masivas en la zona oriente de la urbe.

La Ciudad de México se alista para una fiesta futbolera masiva y segura. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el refuerzo de un operativo y la ampliación a casi 60 sedes gratuitas en toda la capital para el próximo partido de la Selección Nacional contra Ecuador. El objetivo es “descentralizar la alegría”, promoviendo una celebración accesible y segura. “Aquí la alegría no se privatiza; aquí se comparte”, afirmó.

Para esta jornada, el Gobierno capitalino desplegará a más de 30 mil servidores públicos. Más de 15 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilarán el Zócalo, Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Palacio de los Deportes y los 18 festivales futboleros. El Secretario Pablo Vázquez Camacho detalló que solo para el estadio Ciudad de México se destinarán 15 mil 300 elementos de la SSC, con operativo “Última Milla” desde el martes.

¡Mañana juega la Selección y la fiesta se vivirá en comunidad!



Te invitamos a asistir al nuevo Festival Futbolero en el estacionamiento del Palacio de los Deportes donde podrás vivir el partido y al terminar ¡disfruta el gran baile con Cañaveral! Además, en el Caballito estará… pic.twitter.com/ViSd7NMINj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 30, 2026

La movilidad es clave. El Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el plan especial operará desde las 13:00 horas, con transporte público reforzado. El Tren Ligero, trolebuses, RTP y Metrobús contarán con circuitos de apoyo. Además, el horario de servicio del Tren Ligero y de las líneas 1, 2 y 3 del Metro se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada.

En una era donde las pantallas pequeñas nos aíslan, la calidez y hermandad en nuestras calles ganaron la batalla, transformando el espacio público en un punto de encuentro y fiesta colectiva.

​Más allá del futbol, ver a un pueblo bailando y abrazándose con desconocidos es la… pic.twitter.com/0R2wmuyOTu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 29, 2026

La Jefa de Gobierno hizo un llamado a celebrar con responsabilidad. “La mejor afición es la que deja limpia la ciudad; la mejor afición es la de juego limpio”, enfatizó, pidiendo evitar el consumo excesivo de alcohol y depositar la basura en los 832 contenedores instalados. Brigadas de limpieza y personal de agua garantizarán el buen estado de la ciudad.

Una masiva movilización de cuerpos policiales y de protección civil blindará los principales corredores financieros y plazas de la capital del país. ı Foto: Especial.

La Secretaría de Cultura ha organizado eventos complementarios. La Glorieta del Caballito ofrecerá pantalla gigante y concierto de Los Cuisillos. El Monumento a la Revolución estará dedicado a las familias, con actividades y conciertos de Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano. Una nueva sede se habilitará en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, con transmisión y concierto del grupo Cañaveral, alternativa para el oriente.

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JVR