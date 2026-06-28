Marchas y bloqueos en CDMX HOY 28 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha por la causa palestina en Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 28 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 28 de junio se prevén ocho concentraciones.

Concentraciones

SANTUARIO AJOLOTE : En el Mercado San Gregorio Atlapulco (Av. Chapultepec y Fernando Montés de Oca, Col. San Gregorio Atlapulco, Alc. Xochimilco) a partir de las 08:30.

COLECTIVA “MUJERES DE MAÍZ MILPA ALTA CHICOMECÓATL” : En la Explanada de San Antonio Tecómitl (Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, Col. Cruztitla, Alc. Milpa Alta) a partir de las 09:00.

SOMOS MÉXICO : En el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a partir de las 11:00.

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a partir de las 12:00. (Nota: no se descarta la afectación de vialidades durante sus actividades) .

LABORATORIO 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, a partir de las 12:00.

FAMILIARES DE ADULTA MAYOR VÍCTIMA DE FEMINICIDIO : En la Estación “San José de la Escalera” de la línea 3 del Metrobús (Calz. Vallejo y Calle 16 - a, Col. Santa Rosa, Alc. Gustavo A. Madero) a partir de las 12:00. (Nota: no se descarta que se trasladen a otro punto en marcha y la posible afectación de vialidades) .

GRUPO PRO PALESTINA “EL MONO Y LOS OLIVOS” : En el Museo Casa de la Memoria Indómita (Regina No. 66, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a partir de las 13:00. (Nota: no se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos) .

COLECTIVA “HOY SOMOS TODO POR MIGUEL” : En el Antimonumento para Periodistas (Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a partir de las 15:00. (Nota: no se descarta que se sumen en apoyo periodistas, fotógrafos, organizaciones sociales y colectivos estudiantiles) .

MÉXICO TIENE VIDA: En el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a partir de las 18:00. (Nota: se prevé un aforo de 8,000 personas).

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