Marchas y bloqueos en CDMX HOY 27 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 27 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 27 de junio se prevén seis marchas y siete concentraciones.

Marchas

Contra Marcha LGBTQIA+ : Concentración a las 10:00 en el Hemiciclo a Juárez con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc).

XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ : Concentración a las 10:00 en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: se prevé un concierto artístico-musical a las 11:00 hrs. en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y un aforo estimado de 200,000 personas) .

Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ : Concentración a las 10:00 en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) con destino por definir. (La marcha iniciará a las 12:00 hrs) .

Bloque Disidente : Concentración a las 11:00 en la Glorieta del Ahuehuete con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc).

M Rubber MX : Concentración a las 11:00 en Plaza Río de Janeiro (Calle Durango y Orizaba, Col. Roma, Alc. Cuauhtémoc) con dos destinos previstos: Destino 1 al Ángel de la Independencia y Destino 2 al Monumento a la Revolución. (La marcha iniciará a las 11:50 hrs. hacia el Ángel para sumarse a la Marcha Pride) .

Caminando Contigo: Concentración a las 12:00 en la Glorieta de Insurgentes (Av. Insurgentes Sur, Col. Roma, Alc. Cuauhtémoc) con destino por definir.

Concentraciones

Heme Aquí, Envíame a Mí : En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 09:30. (Nota: predicarán dentro de la marcha LGBT) .

Congreso LGBTIQ+ de México : En la Estación “Sevilla” de la Línea 1 del Metro (Av. Chapultepec, Col. Roma, Alc. Cuauhtémoc), desde las 10:00. (Nota: se concentrarán para trasladarse y unirse a la marcha principal) .

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana : En el Comité Ejecutivo del Sindicato (Calz. Tlalpan No. 136, Col. Nativitas, Alc. Benito Juárez), desde las 10:00.

Plataforma Común por Palestina : En el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.

Laboratorio 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : Con presencia en dos puntos desde las 12:00: Lugar 1 en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro) y Lugar 2 en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro), ambos en Alc. Cuauhtémoc.

La Comuna 420: En el Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00. (Nota: se concentrarán para unirse a la XLVIII Marcha del Orgullo hacia el Zócalo).

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