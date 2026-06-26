Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Manifestantes por los desaparecidos de Ayotzinapa en la zona centro de la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 26 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 26 de junio se prevé una marcha y cuatro concentraciones.

Marchas

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 con destino al Hemiciclo a Juárez. (Nota: se manifestarán por la “141 Acción Global por Ayotzinapa y México” y no se descarta el arribo de autobuses foráneos).

Concentraciones

Movimiento Franciscano : En la Estación “Allende” de la Línea 2 del Metro (Tacuba y Motolinia, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc), desde las 05:00. (Nota: asistirán a la conferencia matutina de la Presidenta en Palacio Nacional para exigir la devolución de animales rescatados).

Colectivo “Haz Valer Mi Libertad” : En la Estela de Luz (Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo), desde las 09:00. (Nota: se reunirán en el marco del “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura”).

Laboratorio 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Liberum A.C.: En el Centro de Coyoacán (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán), durante el día. (Nota: realizarán un volanteo informativo sobre el cuidado del medio ambiente y los animales destinados al consumo humano).

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