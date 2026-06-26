¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 26 de junio

Manifestantes por los desaparecidos de Ayotzinapa en la zona centro de la Ciudad de México.
Manifestantes por los desaparecidos de Ayotzinapa en la zona centro de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.
Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 26 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 26 de junio se prevé una marcha y cuatro concentraciones.

Marchas

  • Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 con destino al Hemiciclo a Juárez. (Nota: se manifestarán por la “141 Acción Global por Ayotzinapa y México” y no se descarta el arribo de autobuses foráneos).

Concentraciones

  • Movimiento Franciscano: En la Estación “Allende” de la Línea 2 del Metro (Tacuba y Motolinia, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc), desde las 05:00. (Nota: asistirán a la conferencia matutina de la Presidenta en Palacio Nacional para exigir la devolución de animales rescatados).
  • Colectivo “Haz Valer Mi Libertad”: En la Estela de Luz (Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo), desde las 09:00. (Nota: se reunirán en el marco del “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura”).
  • Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Liberum A.C.: En el Centro de Coyoacán (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán), durante el día. (Nota: realizarán un volanteo informativo sobre el cuidado del medio ambiente y los animales destinados al consumo humano).

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