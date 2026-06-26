“Ya no tiren basura”; barrenderos eluden hasta botellas rotas en fiestas futboleras

Para Andrea, como prefirió nombrarse una trabajadora de limpia de la Ciudad de México, la afición mexicana no tiene cultura del desperdicio y la muestra son los tres megafestejos en Paseo de la Reforma por las victorias de la Selección Nacional. En todas, la vialidad quedó repleta de basura en el asfalto y sus áreas verdes.

La mujer contó a La Razón que luego de las celebraciones de los fanáticos del tricolor la carga de trabajo para ella y otros compañeros es “demasiado pesada” por la cantidad de residuos que deben barrer de la zona centro de la ciudad.

El Dato: Las alcaldías se encargan de la limpieza de las vías secundarias y sus derivados, como jardines y cerradas, en tanto, la Sobse, de las arterias primarias, como avenidas.

“Dejan el piso como un tapete de basura. Nos falta cultura a los mexicanos, porque damos una mala impresión.

“Le diría a los aficionados que se lleven su basura a su casa, así como la consumen y la compran, que agarren una bolsita, y se la lleven o hay contenedores que traemos nosotros y que ahí la echen”, dijo sobre el comportamiento de los fanáticos.

El 18 de junio, México jugó contra Corea del Sur. El conjunto tricolor ganó 1-0, lo que provocó la euforia de la hinchada, que aprovechó para festejar el triunfo en Reforma y el Ángel de la Independencia.

12 mil 454 t de basura se genera al día en la ciudad

Cervezas en lata, vasitos de shots de tequila, botellas de vidrio de caguamas, ampolletas o algún destilado; capas de plástico para la lluvia, platos de unicel, latas de espuma, entre otros objetos quedaron en Reforma, sus jardineras y áreas verdes tras la celebración.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) estimó que los trabajadores de limpieza retiraron ese día cerca de 40 toneladas de residuos. Esto equivale a haber retirado por tres días los desechos de pasillos y vagones del Metro en 2023.

Antes del inicio del Mundial de Futbol, Miguel Ángel y su cuadrilla apenas llenaban dos o tres carritos de residuos en Reforma, pero con la victoria de México ante Corea del Sur llenaron entre 30 y 40.

756 depósitos de basura puso el Gobierno en el centro

De acuerdo con el servidor público, una gran cantidad de los desechos que recoge son materias fecales humanas, lo cual dificulta aún más la labor del personal de limpieza que se encarga de atender la zona.

“Antes recogía unos cinco a 10 kilos de popó. Ahorita son como 40, quizá 45 kilos en las jardineras o en las áreas verdes, en las calles. Si es bastante lo que subió”, comentó. Y es que durante los festejos en esta zona, las jardineras se convierten en baños públicos para hombres y mujeres.

Además, los trabajadores ahora han recolectado artículos atípicos. el 18 de junio Miguel Ángel recogió al menos 10 preservativos usados, dos consoladores femeninos, 20 credenciales de elector y siete tarjetas bancarias.

ATENCIÓN A VIALIDADES ı Foto: Especial

Leonor contó el pasado miércoles, en el marco de la tercera victoria del tricolor, que el equipo de limpieza ya no se da abasto, por lo que los responsables optan por elevar el número de trabajadores.

En su Inventario de residuos Sólidos de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente reportó que en 2023 había dos mil 64 persona de barrido manual en la red vial primaria, que está a cargo de la Sobse. Del total, mil 899 barrenderos pertenecen a prestadores de servicios y 165 al Gobierno local.

“Ha sido difícil. Ahorita, nos están mandando como tres cuadrillas más, como de 15 personas cada cuadrilla, para apoyar, porque la verdad es que no nos damos abasto de nada.

“El trabajo más difícil está en las jardineras, porque pisan mucho, ahí dejan enlodado, se deja mucha basura, mucho charco de orines, popó también”, manifestó la barrendera.

EL PELIGRO. Andrea, Miguel Ángel, Leonor y otra trabajadora, quien prefirió omitir su nombre, coincidieron en que durante su trabajo el principal riesgo que enfrentan es la recolección de botellas de vidrio de alcohol. Los cuatro temen cortarse.

Los servidores indicaron que este tipo de residuos representan una amenaza no sólo para ellos, también los aficionados debido a las aglomeraciones, como la de este miércoles en la que hubo 800 mil personas en Reforma, y las riñas.

“Hay muchas botellas de vidrio que arriesgan que cuando luego hay pleito en las noches empiezan a aventar botellazos”, señaló la trabajadora, quien pidió la reserva de su identidad.

Leonor contó que varios de sus compañeros se han cortado debido a los vidrios de botellas rotas durante los festejos mundialistas, por lo que pidió a la población ser consciente sobre esta problemática.

El resto de los empleados también llamó a las personas a festejar, pero con responsabilidad y sin dejar tanta basura. Pidieron a la afición ser más educada y saber que hay objetos que también ponen en riesgo a quienes limpias sus residuos durante las madrugadas, cuando ellos se van a dormir tras festejar.

“Ojalá que ya no tiren tanta basura. Sobre todo, que no se rompan botellas, porque sí me tocó ver ya a varios compañeros que se tuvieron que retirar, pues se cortaron la mano con los vidrios que están dejando ahorita con los partidos.

“Eso yo creo que es lo que pediría, lo demás, pues para eso estamos, es nuestro trabajo”, dijo Leonor, quien se alistaba para una nueva limpia tras el festejo por la victoria histórica de México ante Chequia.