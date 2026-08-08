Marcha ex-LGBT y por la eutanasia: Estas son las movilizaciones en CDMX HOY 8 de agosto

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Colectivos juntan firmas a favor de la eutanasia, en una concentración en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

TE RECOMENDAMOS: Investigan afectación de 700 mdp Detienen a 6 por participación en presunta empresa fraudulenta Inverforx

Este sábado 8 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 8 de agosto se espera una marcha, ocho concentraciones y dos citas.

Marchas

MOVIMIENTO EX LGTB MÉXICO: Marcha por la visibilización del sector que retoma la heterosexualidad. Encuentro en Monumento a la Revolución, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a la Alameda Central. (Nota: Aforo aproximado de 100 personas).

Concentraciones

COMITÉ CEREZO MÉXICO : Se concentrarán para un ensamble político-cultural por sus 25 años. Encuentro en Local del MULT, López No. 23, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Apoya Frente de Org. de NL por el Agua; no se descarta la presencia de otros grupos) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Recolección de firmas por la ley de eutanasia/muerte digna. Se concentrarán en tres puntos: Foro Plaza “Agustín Jáuregui” (Col. Insurgentes Mixcoac, Alc. Benito Juárez) a las 10:00; Cenart (Col. Country Club, Alc. Coyoacán) a las 12:00; y Kiosco Morisco (Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00.

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES : Acto político-cultural por su 23º aniversario y homenaje a Federico Engels. Encuentro en Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: No se descarta afectación a la circulación vial) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento “Rituales 4:20” por espacios seguros para consumidoras. Encuentro en Plaza Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: No se descarta afectación de vialidades) .

PODER POPULAR “COMUNIDAD, DIGNIDAD Y LIBERTAD” : Evento “Biblioteca popular agosto negro” por justicia a presos políticos. Encuentro en Lago Musters No. 13, Col. Argentina Poniente, Alc. Miguel Hidalgo a las 13:00.

SORECE, ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGAS FEMINISTAS, A.C. : Inauguración de mural en memoria de víctima de feminicidio infantil. Encuentro en Roble No. 3, Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (Nota: Posible afectación vial y apoyo de colectivas feministas) .

ASAMBLEA POR EL COMÚN Y CONTRA LA GUERRA : Proyección “Jornada por la verdad y la justicia” a 12 años del caso Ayotzinapa. Encuentro en INPI, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez a las 17:00. (Nota: Posible afectación a la vialidad) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME. Encuentro en INDEP, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día.

Citas Agendadas

ALIANZA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AUTÓNOMAS DE LA CDMX : Solicitud de espacios para la Feria de las Culturas. Encuentro en 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00.

MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS: Exigen fin a operativos contra tragamonedas y devolución de equipos. Encuentro en Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am