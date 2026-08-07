Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Manifestación por Miguel Rojas y Berenice Giles, fotógrafos fallecidos durante AXE Ceremonia 2025. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 7 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 7 de agosto se espera una marcha, 10 concentraciones y dos citas.

Marchas

LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS CIUDAD DE MÉXICO: Realizarán la caminata “En honor a nuestros desaparecidos” en Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 18:40 hrs con destino a la Glorieta del Ahuehuete. (Nota: Al término realizarán una velada; se prevén afectaciones viales y el apoyo de diversos colectivos de búsqueda. Aforo aprox.: 150)

Concentraciones

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se manifestarán durante audiencias judiciales en Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:30 hrs. (Nota: Exigen transparencia y debido proceso. Aforo aprox.: 35)

SINDICATO INDEPENDIENTE DEL NACIONAL MONTE DE PIEDAD : Se concentrarán para solicitar una mesa de diálogo sobre el conflicto laboral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:30 hrs. (Nota: Se prevé afectación de vialidades como protesta y presencia de clientes afectados. Aforo aprox.: 20)

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Realizarán recolección de firmas a favor de la ley de muerte digna en el Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox.: 40)

COLECTIVO “AZTLÁN” : Llevarán a cabo el foro “Soberanía ante escenarios de intervención” en la Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) a las 11:30 hrs. (Nota: Se contará con la presencia de la Embajadora de Venezuela en México. Aforo aprox.: 50)

COLECTIVO “LLECA ESCUCHADO LA CALLE” : Manifestación para exigir la aprobación de la “Ley Integral Trans” en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras) a las 12:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación a vialidades ni la suma de otras colectivas. Aforo aprox.: 120)

FRENTE COMÚN LUPILLA XIU : Sostendrán una mesa de diálogo con la CNDH en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Darán seguimiento a la Recomendación 42/2024 y la Ley Integral Trans. Aforo aprox.: 60)

COLECTIVO “HOY SOMOS TODOS POR MIGUEL” : Realizarán el evento “Karaoke contra el olvido” para exigir justicia por un fotoperiodista fallecido en Safi Café (Salvador Díaz Mirón No. 81-B, Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Posibles afectaciones viales. Aforo aprox.: 50)

COORDINADORA MEXICANA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA : Realizarán un “Sentón por la democracia en Colombia” en el Consulado General de Colombia (Av. Paseo de la Reforma No. 379, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00 hrs. (Nota: Posible afectación a vialidades. Aforo aprox.: 50)

FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONA EXTRAVIADA : Exigirán avances en la búsqueda de un adulto mayor extraviado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Se concentrarán a las 10:00 hrs en Pueblo San Mateo Tlaltenango, Alc. Cuajimalpa, para trasladarse a la Fiscalía. Aforo aprox.: 20)

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Instalarán mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aprox.: 30)

Citas Agendadas

COMUNIDAD DE ARTESANOS RESIDENTES DE MÉXICO A.C. : Solicitarán facilidades para acceso vehicular al Zócalo en las Oficinas de la Dirección General de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 46, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Para el traslado de insumos de la Feria de las Lenguas Indígenas. Aforo aprox.: 5)

FRENTE NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS, SIERRA DE SANTA CATARINA: Solicitarán regularización de predios y cese de demoliciones en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox.: 30)

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