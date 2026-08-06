Marchas, rodadas y bloqueos HOY 6 de agosto en la CDMX

Vecinas y vecinos de Lomas de Chapultepec durante protesta

Este jueves 6 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Manifestación por parte de agricultores a las afueras de Conagua ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 6 de agosto

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 6 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Movimiento Antorchista nacional y de la Ciudad de México: Fonda Margarita Bucareli No. 48, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Voces del territorio: Restaurante “TierrAdentro” Milán No. 22, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:30

Comunidad estudiantil de la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería y tecnologías avanzadas del IPN: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. La Laguna Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 12:00

Iniciativa ciudadana “Libertad para morir”, A.C: Centro Nacional de las Artes Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club Churubusco, Alc. Coyoacán, desde las 12:00

Vecinos del camellón 503: Escuela Primaria “Héroes de Cerro Prieto“ (Exterior) Fernando Casas Alemán s/n., Col. Héroes de Cerro Prieto, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 17:30

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 6 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/Wph8SybZzO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 6, 2026

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LMCT