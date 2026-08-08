Detienen a 6 por participación en presunta empresa fraudulenta Inverforx

Autoridades capitalinas detuvieron a seis personas por su presunta relación con un presunto esquema fraudulento perpetrado bajo una empresa de nombre Inverforx, hechos por los cuales se investiga una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a través de un comunicado, donde destacó que los detenidos fueron Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”.

Los seis detenidos por el caso. ı Foto: FGJ-CDMX

La FGJ-CDMX destacó que la detención ocurrió tras un operativo ejecutado por la Policía de Investigación (PDI) entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

Una persona detenida más fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Aprehendimos a seis personas investigadas por su probable participación en el delito de fraude genérico, relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.



En menos de 27 horas, agentes de la @PDI_FGJCDMX, realizaron un despliegue operativo… pic.twitter.com/pE9MUs7zZp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 8, 2026

La presunta relación de estas personas con el esquema fraudulento fue acreditada después de una extensa investigación, que incluyó entrevistas con los denunciantes, presentación de pruebas y revisión de documentación corporativa de la empresa.

De esta forma, las cinco mujeres detenidas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En tanto, el hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Un banner de Inverforx publicitando sus servicios. ı Foto: FB Inverforx

Las seis personas quedaron a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.

La FGJ-CDMX informó que las investigaciones continúan, tanto para identificar otros posibles casos relacionados con el esquema como para determinar la probable participación de más personas.

En el mismo comunicado, destacó que el caso del presunto esquema fraudulento de Inverforx concentra 369 investigaciones, correspondientes a 410 víctimas, con una afectación patrimonial estimada de 700 millones de pesos.

Las cinco mujeres fueron ingresadas al penal de Santa Martha Acatitla. ı Foto: larazondemexico

La FGJ-CDMX destacó que, como parte de la misma indagatoria, se promovió la emisión de cuatro fichas internacionales.

¿Qué era el esquema fraudulento de Inverforx y cuál era el modus operandi?

De acuerdo con la FGJ-CDMX, la empresa Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx, operaba bajo un esquema fraudulento de tipo Ponzi o piramidal.

El mismo, según la autoridad capitalina, se basa en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos muy superiores a los del mercado.

El logo de Inverforx. ı Foto: FB Inverforx

De esta forma, narra la FGJ-CDMX, las personas investigadas se presentaban como asesores financieros que ofrecían a sus clientes ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con lo que atraían contratos e inversores.

No obstante, al vencerse los plazos, las víctimas habrían sido informadas de que sus recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.

Lo anterior, resultaba en pérdidas para quienes habían confiado su dinero a los agentes de la empresa, y motivó las denuncias que iniciaron la investigación.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am